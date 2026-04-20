Jepang Cabut Peringatan Tsunami Pasca Gempa M 7,7, Warga Tetap Diminta Siaga 'Megaquake'

JawaPos.com - Kabar melegakan datang dari pesisir utara Jepang. Otoritas setempat resmi mencabut peringatan tsunami (tsunami warning) setelah gempa kuat bermagnitudo 7,7 mengguncang lepas pantai Sanriku, Iwate, pada Senin (20/4) sore.

Meski ancaman gelombang besar mereda, pemerintah tetap memberlakukan status waspada dan memantau potensi gempa susulan yang lebih besar.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Jepang (JMA) sempat mengeluarkan alarm bahaya tsunami setinggi 3 meter untuk wilayah Iwate, Hokkaido, dan Aomori sesaat setelah gempa terjadi pada pukul 16:52 waktu setempat.

Namun, berdasarkan observasi terbaru, status tersebut kini diturunkan menjadi Tsunami Advisory (Saran Waspada).

Hingga saat ini, gelombang tertinggi yang tercatat menghantam daratan mencapai 80 sentimeter di Pelabuhan Kuji, Iwate, diikuti gelombang 40 sentimeter di beberapa titik seperti Pelabuhan Hachinohe dan Miyako.

Fokus Kini Beralih ke Potensi 'Megaquake'

Meski air laut mulai tenang, JMA justru mengeluarkan peringatan baru yang lebih mengkhawatirkan: potensi terjadinya Megaquake atau gempa raksasa.

"Terdapat peningkatan probabilitas terjadinya gempa besar di sepanjang parit laut dalam Pasifik," tulis pernyataan resmi JMA.

Peringatan ini mencakup 182 kota yang membentang dari Hokkaido hingga Prefektur Chiba. Warga diimbau untuk tidak lengah karena gelombang susulan masih mungkin terjadi dengan ketinggian hingga 1 meter di wilayah yakni Hokkaido dan Aomori, Iwate dan Miyagi serta Fukushima.