Rian Alfianto
21 April 2026, 02.33 WIB

Jepang Catat Tsunami Muncul di Sejumlah Wilayah Usai Gempa M7,5, Ribuan Orang Dievakuasi

Intensitas seismik dan pusat gempa hari Senin (20/4) di Jepang ditunjukkan pada peta badan cuaca. (Japan Meteorological Agency) - Image

Intensitas seismik dan pusat gempa hari Senin (20/4) di Jepang ditunjukkan pada peta badan cuaca. (Japan Meteorological Agency)

JawaPos.com - Ancaman tsunami di wilayah Jepang utara kian nyata usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Prefektur Iwate pada Senin (20/4) sore. 

Otoritas terkait memperingatkan gelombang hingga 3 meter berpotensi menerjang sejumlah wilayah pesisir, memicu evakuasi besar-besaran.

Sebelumnya, menurut laporan Japan Meteorological Agency (JMA), gempa terjadi pada pukul 16.53 waktu setempat di kedalaman 10 kilometer, sekitar 100 kilometer dari pantai Iwate. 

Guncangan dirasakan hingga wilayah Tokyo dengan intensitas 3. Sementara beberapa area di Iwate Prefecture, Aomori Prefecture, dan Miyagi Prefecture mencatat intensitas hingga level 5 dalam skala Jepang.

Peringatan tsunami segera dikeluarkan untuk wilayah pesisir utara, termasuk Hokkaido. Gelombang awal mulai terdeteksi di sejumlah titik.

Di Pelabuhan Kuji Port, tsunami setinggi 80 sentimeter tercatat, sementara Pelabuhan Miyako Port mencatat gelombang 40 sentimeter.

Di Hachinohe Port, gelombang mencapai 30 sentimeter, dan wilayah Erimo mencatat 20 sentimeter.

Rekaman langsung menunjukkan kapal-kapal di pelabuhan bergoyang akibat gelombang awal tsunami, menandakan ancaman yang terus berkembang.

Otoritas memperingatkan bahwa gelombang lebih besar masih mungkin terjadi di sepanjang garis pantai.

Stasiun televisi nasional NHK bahkan menayangkan peringatan darurat dalam bahasa Inggris: “Tsunami! Evacuate! Don’t turn back.”

Artikel Terkait
Gempa M4,7 di NTT, Puluhan Rumah Rusak di Pulau Adonara - Image
Berita Daerah

Gempa M4,7 di NTT, Puluhan Rumah Rusak di Pulau Adonara

09 April 2026, 18.37 WIB

Turun Langsung ke Lokasi Terdampak Gempa Bumi, Kepala BNPB Pastikan Pemerintah Bantu Perbaikan Rumah Rusak - Image
Berita Daerah

Turun Langsung ke Lokasi Terdampak Gempa Bumi, Kepala BNPB Pastikan Pemerintah Bantu Perbaikan Rumah Rusak

04 April 2026, 00.18 WIB

Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak - Image
Berita Daerah

Update Korban Terdampak Gempa Bumi di Sulut dan Malut, Ratusan Warga Mengungsi, Puluhan Bangunan Rusak

04 April 2026, 00.10 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

3

Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!

4

Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK

5

Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno

6

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

7

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

8

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

9

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

10

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

