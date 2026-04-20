Jepang Catat Tsunami Muncul di Sejumlah Wilayah Usai Gempa M7,5, Ribuan Orang Dievakuasi

JawaPos.com - Ancaman tsunami di wilayah Jepang utara kian nyata usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Prefektur Iwate pada Senin (20/4) sore.

Otoritas terkait memperingatkan gelombang hingga 3 meter berpotensi menerjang sejumlah wilayah pesisir, memicu evakuasi besar-besaran.

Sebelumnya, menurut laporan Japan Meteorological Agency (JMA), gempa terjadi pada pukul 16.53 waktu setempat di kedalaman 10 kilometer, sekitar 100 kilometer dari pantai Iwate.

Guncangan dirasakan hingga wilayah Tokyo dengan intensitas 3. Sementara beberapa area di Iwate Prefecture, Aomori Prefecture, dan Miyagi Prefecture mencatat intensitas hingga level 5 dalam skala Jepang.

Peringatan tsunami segera dikeluarkan untuk wilayah pesisir utara, termasuk Hokkaido. Gelombang awal mulai terdeteksi di sejumlah titik.

Di Pelabuhan Kuji Port, tsunami setinggi 80 sentimeter tercatat, sementara Pelabuhan Miyako Port mencatat gelombang 40 sentimeter.

Di Hachinohe Port, gelombang mencapai 30 sentimeter, dan wilayah Erimo mencatat 20 sentimeter.

Rekaman langsung menunjukkan kapal-kapal di pelabuhan bergoyang akibat gelombang awal tsunami, menandakan ancaman yang terus berkembang.

Otoritas memperingatkan bahwa gelombang lebih besar masih mungkin terjadi di sepanjang garis pantai.