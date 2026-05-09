Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 10 Mei 2026 | 00.38 WIB

AS Dikabarkan Angkut Uranium Diperkaya dari Venezuela

Ilustrasi: Foto berkas yang dirilis 5 November 2019, oleh Organisasi Energi Atom Iran, menunjukkan mesin sentrifuge di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran tengah. (Atomic Energy Organization of Iran/AP) - Image

Ilustrasi: Foto berkas yang dirilis 5 November 2019, oleh Organisasi Energi Atom Iran, menunjukkan mesin sentrifuge di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran tengah. (Atomic Energy Organization of Iran/AP)

JawaPos.com - Departemen Energi AS mengatakan telah memindahkan uranium diperkaya dari Venezuela untuk diproses ulang.

“Dalam kemenangan bagi Amerika Serikat, Venezuela, dan dunia, Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi AS (DOE/NNSA), bersama para mitra, telah menyelesaikan pemindahan seluruh uranium diperkaya yang tersisa dari reaktor penelitian lama di Venezuela,” kata departemen tersebut dilansir dari Antara, Sabtu (9/5).

Pemindahan uranium tersebut dilakukan bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Lebih dari 13 kilogram material uranium berlebih dikemas dengan aman dan diangkut sejauh 100 mil melalui jalur darat menuju sebuah pelabuhan di Venezuela.

Material tersebut kemudian dipindahkan ke kapal pengangkut khusus dan dibawa ke AS pada awal Mei.

Departemen Energi AS menyatakan uranium yang dipindahkan itu akan diproses dan digunakan kembali untuk mendukung kebutuhan energi AS.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Trump Berseru AS akan Ambil Uranium Iran dengan Cara Apapun! - Image
Internasional

Trump Berseru AS akan Ambil Uranium Iran dengan Cara Apapun!

Jumat, 1 Mei 2026 | 22.36 WIB

Trump Klaim Iran akan Serahkan Uranium Diperkaya ke AS - Image
Internasional

Trump Klaim Iran akan Serahkan Uranium Diperkaya ke AS

Jumat, 17 April 2026 | 23.23 WIB

Trump Ancam AS akan Tingkatkan Aksi Militer jika Negosiasi dengan Iran Gagal - Image
Internasional

Trump Ancam AS akan Tingkatkan Aksi Militer jika Negosiasi dengan Iran Gagal

Sabtu, 9 Mei 2026 | 21.47 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore