AS Dikabarkan Angkut Uranium Diperkaya dari Venezuela

Ilustrasi: Foto berkas yang dirilis 5 November 2019, oleh Organisasi Energi Atom Iran, menunjukkan mesin sentrifuge di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran tengah. (Atomic Energy Organization of Iran/AP)
JawaPos.com - Departemen Energi AS mengatakan telah memindahkan uranium diperkaya dari Venezuela untuk diproses ulang.
“Dalam kemenangan bagi Amerika Serikat, Venezuela, dan dunia, Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi AS (DOE/NNSA), bersama para mitra, telah menyelesaikan pemindahan seluruh uranium diperkaya yang tersisa dari reaktor penelitian lama di Venezuela,” kata departemen tersebut dilansir dari Antara, Sabtu (9/5).
Pemindahan uranium tersebut dilakukan bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Lebih dari 13 kilogram material uranium berlebih dikemas dengan aman dan diangkut sejauh 100 mil melalui jalur darat menuju sebuah pelabuhan di Venezuela.
Material tersebut kemudian dipindahkan ke kapal pengangkut khusus dan dibawa ke AS pada awal Mei.
Departemen Energi AS menyatakan uranium yang dipindahkan itu akan diproses dan digunakan kembali untuk mendukung kebutuhan energi AS.
