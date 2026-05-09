Trump Ancam AS akan Tingkatkan Aksi Militer jika Negosiasi dengan Iran Gagal

Presiden AS Donald Trump. (Reddit)
JawaPos.com-Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa Amerika Serikat bisa meningkatkan operasi militer di Selat Hormuz jika kesepakatan dengan Iran gagal tercapai.
"Kita akan menempuh jalur berbeda jika semuanya tidak disepakati dan diselesaikan," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (8/5).
Saat ditanya apakah AS akan kembali menjalankan operasi Project Freedom, Trump menjawab, "Saya rasa tidak," seraya menambahkan langkah tersebut masih mungkin dilakukan.
Trump mengatakan Pakistan, yang menjadi mediator perundingan AS-Iran, meminta Amerika Serikat untuk tidak melanjutkan operasi militernya. "Kita mungkin akan kembali ke Project Freedom jika semuanya tidak berjalan baik," katanya.
Trump menambahkan operasi itu dapat berubah menjadi Project Freedom Plus, yang berarti operasi tersebut akan diperluas, meski ia tidak menjelaskan langkah tambahan yang dimaksud.
Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel pada 28 Februari melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian melancarkan serangan balasan terhadap Israel dan sekutu AS di Teluk.
Ketegangan itu juga menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur penting pasokan energi global. Pada 8 April, gencatan senjata mulai berlaku melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang.
Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang ditentukan. Sejak 13 April, Angkatan Laut AS memblokade lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau