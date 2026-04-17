Trump Klaim Iran akan Serahkan Uranium Diperkaya ke AS

JawaPos.com - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan. Namun demikian, Presiden AS Donald Trump mengeklaim bahwa Iran siap mentransfer uranium yang diperkaya ke Amerika Serikat.

"Iran tidak memiliki senjata nuklir, dan mereka telah menyetujuinya," kata Trump dilansir dari Antara, Jumat (17/4)/

"Iran telah menyetujuinya dengan sangat tegas. Mereka setuju menyerahkan debu nuklir yang berada jauh di bawah tanah, karena serangan yang kami lakukan dengan pesawat pengebom B-2." imbuh Trump.

Trump menggunakan istilah "debu nuklir" untuk merujuk pada uranium yang sangat diperkaya, menurut laporan tersebut.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Pada 11 April, Iran dan Amerika Serikat menggelar pembicaraan di Islamabad setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan.