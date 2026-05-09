Pentagon Rilis Dokumen UFO Rahasia, Publik Curiga sebagai Langkah Trump Tutupi Isu Epstein Files dan Perang Iran 

Presiden AS Donald Trump disebut menutupi isu Perang Iran dan Epstein Files dengan membuka dokumen UFO rahasia. (Alex Brandon/AP)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah Pentagon merilis dokumen rahasia terkait UFO atau Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) yang disebut belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
Namun alih-alih disambut antusias, langkah itu justru memicu gelombang kritik di media sosial.
Banyak pihak menilai pengungkapan dokumen UFO tersebut hanya pengalihan isu dari berbagai persoalan besar yang tengah dihadapi pemerintahan Trump, mulai dari berkas kasus Jeffrey Epstein, konflik Iran, hingga kondisi ekonomi Amerika Serikat yang dinilai memburuk.
Kritik datang dari mantan anggota Kongres AS Marjorie Taylor Greene justru menjadi salah satu pengkritik paling vokal.
Melalui akun X, Greene menilai publikasi dokumen UFO hanyalah “shiny object propaganda” atau propaganda pengalih perhatian.
Meski berasal dari Partai Republik yang sama dengan Trump, ia menyebut masyarakat seharusnya lebih fokus pada perang luar negeri, kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar, hingga kasus Epstein yang menurutnya belum dituntaskan pemerintah.
Baca Juga: Isi Dokumen UFO Pentagon: Tidak Ada Bukti Alien, Tapi Banyak Fenomena Misterius Belum Terjawab
"Administrasi paling transparan dalam sejarah masih belum merilis semua file Epstein," tulis Greene dalam unggahannya di media sosialnya.
Greene juga menyinggung harga bensin yang disebut sudah menembus lebih dari 4,50 dolar AS per galon akibat konflik luar negeri yang kembali melibatkan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pelepasan dokumen tersebut melalui platform Truth Social. Ia menyebut publikasi arsip Pentagon dilakukan demi 'transparansi penuh dan maksimal' kepada masyarakat Amerika.
Salah satu dokumen yang paling menyita perhatian berasal dari misi Apollo 11 tahun 1969. Dalam transkrip pengarahan usai pendaratan di Bulan, astronaut Buzz Aldrin mengaku melihat fenomena tidak biasa selama perjalanan luar angkasa.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau