Antara
Kamis, 7 Mei 2026 | 15.09 WIB

Trump Sebut Kesepakat Damai dengan Iran Sangat Mungkin Tercapai, Begini Alasannya

Presiden AS Donald Trump. (Al Jazeera)

JawaPos.com-Presiden AS Donald Trump, Rabu (6/5), mengatakan bahwa pembicaraan dengan Iran "sangat baik" dalam 24 jam terakhir, dan kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel secara permanen "sangat mungkin tercapai".

Trump mengatakan Iran sangat ingin "membuat kesepakatan," dan menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang akan tercapai harus memastikan Iran tidak dapat memperoleh senjata nuklir.

"Mereka ingin membuat kesepakatan. Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik selama 24 jam terakhir, dan sangat mungkin kami akan membuat kesepakatan," kata Trump di Ruang Oval.

"Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir, dan mereka tidak akan memilikinya, dan mereka telah menyetujuinya," katanya.

Ketika ditanya apakah ada batas waktu tertentu untuk mencapai kesepakatan, Trump menegaskan bahwa "tidak pernah ada tenggat waktu."

Trump sebelumnya mengatakan dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Amerika PBS bahwa kesepakatan tersebut harus melibatkan Iran untuk mentransfer persediaan uranium yang diperkaya langsung ke AS, dan harus mewajibkan Teheran untuk mengakhiri semua operasi di fasilitas nuklir bawah tanahnya.

Meskipun Trump menyatakan optimisme bahwa resolusi "sudah sangat dekat," dia tetap memberikan peringatan keras: "Jika mereka setuju, semuanya selesai, dan jika mereka tidak setuju, kita akan jatuhkan bom."

Presiden secara eksplisit menolak laporan bahwa kesepakatan itu akan memungkinkan Iran untuk mempertahankan pengayaan uranium sebesar 3,67 persen, dengan mengatakan bahwa ketentuan tersebut bukan bagian dari kerangka kerja saat ini.

