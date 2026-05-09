Donald Trump Buka Arsip UFO AS, Publik Bisa Akses Langsung Rekaman Rahasia Pentagon

JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi membuka akses publik terhadap dokumen-dokumen rahasia UFO yang selama puluhan tahun tersimpan di lembaga pemerintah Amerika Serikat.

Pentagon pada Jumat (8/5) meluncurkan situs khusus berisi arsip Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) yang dapat diakses tanpa izin keamanan khusus.

Dalam deskripsinya, pemerintah menyebut langkah ini sebagai upaya transparansi terbesar terkait fenomena UFO di AS.

Dalam tahap awal, lebih dari 160 file dirilis ke publik, mencakup lebih dari 400 insiden misterius dari era Perang Dunia II hingga laporan modern.

Dokumen yang dipublikasikan berisi video militer, foto objek aneh, laporan saksi mata, hingga komunikasi astronaut NASA saat menjalankan misi luar angkasa.

Donald Trump sebelumnya sudah memberi sinyal mengenai pembukaan arsip tersebut.

Dalam acara politik konservatif bulan lalu, ia mengatakan Departemen Pertahanan akan merilis 'dokumen sangat menarik' terkait UFO.

Gedung Putih menilai masyarakat Amerika selama ini menuntut transparansi lebih besar mengenai fenomena udara misterius yang sering muncul dalam laporan militer maupun penerbangan sipil.