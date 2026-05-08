Beda dengan AS yang Masih Terjebak Perdebatan Teknologi, Tiongkok Makin Melaju Cepat dalam Adopsi AI

JawaPos.com - Persaingan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) global kini memasuki fase baru. Jika sebelumnya kompetisi berfokus pada siapa yang memiliki model AI paling canggih, arah persaingan kini bergeser pada negara mana yang paling cepat mengintegrasikan teknologi tersebut ke kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks itu, Tiongkok dinilai bergerak jauh lebih agresif dibandingkan Amerika Serikat (AS).

Di Amerika Serikat, AI masih memicu perdebatan panjang mengenai ancaman terhadap lapangan kerja, keamanan data, hingga etika teknologi. Sebaliknya, di Tiongkok, teknologi tersebut justru semakin cepat digunakan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari memesan perjalanan, membeli makanan, memanggil kendaraan daring, hingga membantu pekerjaan administrasi dan layanan kesehatan.

Dilansir dari Fortune, Kamis (7/5/2026), fenomena tersebut terlihat dari antrean puluhan warga di depan kantor perusahaan internet seluler di Beijing demi mendapatkan bantuan memasang asisten AI “agentic” bernama OpenClaw di laptop mereka. Peristiwa serupa juga terjadi di Shenzhen pada Maret lalu ketika para insinyur membantu masyarakat mengoperasikan teknologi tersebut.

"Saya khawatir tertinggal dalam perkembangan teknologi," ujar Sun Lei, manajer sumber daya manusia berusia 41 tahun yang berharap OpenClaw dapat membantu proses pencarian dan penyaringan lamaran kerja dari berbagai platform rekrutmen. Fenomena itu mencerminkan perubahan besar dalam cara masyarakat Tiongkok memandang AI, yakni bukan lagi sebagai teknologi eksperimental, melainkan alat produktivitas harian.

Laporan China Internet Network Information Center menunjukkan lebih dari 600 juta warga Tiongkok telah menggunakan AI generatif hingga Desember 2025, meningkat 142 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam saat bersamaan, data OpenRouter memperlihatkan penggunaan token mingguan model AI asal Tiongkok kini telah melampaui model buatan Amerika Serikat, menandakan tingginya intensitas penggunaan teknologi tersebut.

Di Shanghai, pensiunan insinyur teknologi informasi Jason Tong mengaku telah menggunakan chatbot AI seperti Doubao dan Kimi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Dia bahkan memanfaatkan layanan pemantauan gula darah berbasis AI guna memperoleh saran kesehatan personal secara cepat. "Penerapan AI secara luas dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dihindari. Sama seperti kereta kuda yang akhirnya digantikan kereta api, ini pasti akan terjadi," katanya.

Perkembangan tersebut turut didorong perusahaan teknologi besar Tiongkok seperti Tencent, Alibaba, dan Baidu yang berlomba mengintegrasikan AI ke dalam ekosistem digital mereka. Tencent, misalnya, telah menyematkan OpenClaw ke WeChat, aplikasi serbaguna yang digunakan masyarakat Tiongkok untuk berkirim pesan, melakukan pembayaran, hingga memesan makanan. Alibaba juga mulai memasukkan AI berbasis agen ke dalam sistem operasional perusahaan.

Peneliti ekonomi dan teknologi dari Asia Society Policy Institute, Lizzi Lee, menilai arah persaingan AI global kini mengalami perubahan mendasar. "Persaingan AI jelas sedang bergeser dari model menuju ekosistem," ujarnya. Menurutnya, pengguna di Tiongkok kini bertindak sebagai "penguji langsung dalam skala besar" yang mempercepat pengembangan teknologi AI secara nyata di lapangan.

OpenClaw sendiri dikembangkan pengembang perangkat lunak asal Austria, Peter Steinberger. Namun di Tiongkok, teknologi itu berkembang pesat karena mampu menyelesaikan tugas kompleks secara otomatis. Mahasiswa asal Makau, Zhao Yikang, mengaku menggunakan AI untuk membuat video promosi hingga mengelola akun media sosial saat magang di perusahaan properti di Zhuhai. "AI bisa memahami sesuatu dalam hitungan detik. Anda hanya perlu bertindak sebagai komandan dan memberitahunya apa yang harus dilakukan," ujarnya.