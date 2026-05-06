Rian Alfianto
Rabu, 6 Mei 2026 | 18.39 WIB

WHO Buka Suara soal Kematian di MV Hondius akibat Hantavirus, Begini Pernyataannya

Ilustrasi kapal pesiar MV Hondius. (Fox News)

JawaPos.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan otoritas kesehatan sejumlah negara buka suara terkait wabah hantavirus mematikan di kapal pesiar MV Hondius yang menewaskan tiga orang dan membuat sejumlah penumpang lainnya jatuh sakit.

WHO menegaskan risiko penyebaran virus ke masyarakat umum masih rendah, meski penyelidikan terkait kemungkinan penularan antarmanusia kini terus dilakukan.

Melansir New York Times, Kepala Kesiapsiagaan dan Pencegahan Epidemi dan Pandemi WHO, Dr. Maria Van Kerkhove, mengatakan virus tersebut berbeda dengan Covid-19 maupun influenza yang mudah menyebar lewat udara.

“Ini bukan virus yang menyebar seperti flu atau seperti Covid. Virus ini sangat berbeda,” kata Van Kerkhove dalam konferensi pers di Jenewa baru-baru ini.

Meski begitu, WHO mengakui terdapat indikasi penularan antarmanusia dalam kasus di kapal tersebut. Dugaan itu muncul karena beberapa pasien diketahui memiliki kontak sangat dekat satu sama lain.

“Kami mengetahui beberapa kasus memiliki kontak yang sangat dekat dan penularan dari manusia ke manusia belum bisa dikesampingkan,” ujarnya.

WHO Soroti Hantavirus Jenis Andes

WHO menduga wabah di MV Hondius berkaitan dengan hantavirus jenis Andes, salah satu varian langka yang diketahui dapat menular antarmanusia dalam kondisi tertentu dan kontak erat.

