Dhimas Ginanjar
Senin, 4 Mei 2026 | 20.49 WIB

7% Remaja Jepang Diduga Kecanduan Media Sosial, Tertinggi di Semua Usia

Seoarng perempuan Jepang sedang menggunkana ponsel. (Kyodo)

 
JawaPos.com – Kecanduan media sosial di kalangan remaja Jepang mulai mengkhawatirkan. Sekitar 7 persen anak usia 10 hingga 19 tahun diduga mengalami penggunaan patologis.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (4/5), angka ini menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lain. Temuan berasal dari survei lembaga medis National Hospital Organization Kurihama Medical and Addiction Center.

Survei dilakukan secara nasional pada awal 2025. Total responden mencapai 4.650 orang dari berbagai kelompok usia.

Penilaian kecanduan didasarkan pada sembilan pertanyaan. Di antaranya soal kegagalan mengurangi penggunaan dan kebiasaan berbohong tentang durasi online.

Responden yang menjawab “ya” pada lima pertanyaan atau lebih dikategorikan berisiko kecanduan. Metode ini mengacu pada standar penelitian internasional.

Hasilnya, kelompok usia 20-an mencatat angka 4,7 persen. Angka tersebut turun drastis pada usia 30-an hingga 50-an.

Pada kelompok usia 30-an, hanya 1,1 persen yang terindikasi. Sementara usia 40-an dan 50-an masing-masing 0,8 persen dan 0,6 persen.

Durasi penggunaan juga menjadi sorotan. Sekitar 30 persen dari kelompok berisiko menghabiskan lebih dari enam jam per hari di hari kerja.

Angka itu melonjak menjadi 62 persen saat akhir pekan. Pola ini menunjukkan penggunaan yang sulit dikendalikan.

Sejumlah penelitian mengaitkan penggunaan media sosial dengan masalah mental dan perilaku. Bahkan ada indikasi hubungan dengan tindak kriminal pada anak.

