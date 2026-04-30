Risma Azzah Fatin
Kamis, 30 April 2026 | 09.15 WIB

Tiongkok Tolak Akuisisi AI oleh Meta karena Kekhawatiran Transfer Teknologi dan Kekayaan Intelektual

Ilustrasi Artificial Intelligence (News AZ)

JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok berupaya menghalangi rencana akuisisi perusahaan kecerdasan buatan oleh Meta.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (29/4), Langkah ini mencerminkan meningkatnya pengawasan terhadap investasi asing di sektor teknologi strategis.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan persaingan geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok menyatakan akan melarang akuisisi perusahaan AI Manus oleh pihak asing.

Meski tidak menyebut Meta secara langsung, kebijakan ini diarahkan pada transaksi yang melibatkan perusahaan tersebut. Keputusan ini menegaskan kekhawatiran Beijing terhadap alih teknologi dan sumber daya manusia.

Manus merupakan perusahaan rintisan AI yang memiliki akar di Tiongkok namun berbasis di Singapura. Perusahaan ini mengembangkan teknologi agen AI yang mampu menjalankan tugas kompleks secara mandiri.

Keberadaan teknologi tersebut dinilai strategis dalam perkembangan industri kecerdasan buatan global.

Pihak Meta menyatakan bahwa proses akuisisi telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan tersebut juga menyatakan siap mengikuti proses investigasi yang dilakukan otoritas Tiongkok.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menegaskan akan melindungi kepentingan sektor teknologi domestiknya.

Sebelumnya, Meta mengumumkan akuisisi Manus sebagai bagian dari strategi memperluas layanan AI.

Artikel Terkait
TV Lokal di Tengah Dominasi Medsos dan AI: Bertahan atau Tergilas? - Image
Opini

TV Lokal di Tengah Dominasi Medsos dan AI: Bertahan atau Tergilas?

Rabu, 29 April 2026 | 19.38 WIB

ChatGPT Kalahkan Manusia di Ujian Universitas Top Jepang, Saatnya Ujian Dirombak? - Image
Internasional

ChatGPT Kalahkan Manusia di Ujian Universitas Top Jepang, Saatnya Ujian Dirombak?

Rabu, 29 April 2026 | 05.42 WIB

Dari AI hingga EV: Terobosan Teknologi Perkuat Kemandirian Tiongkok di Tengah Tekanan AS - Image
Internasional

Dari AI hingga EV: Terobosan Teknologi Perkuat Kemandirian Tiongkok di Tengah Tekanan AS

Rabu, 29 April 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

