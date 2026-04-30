Tiongkok Tolak Akuisisi AI oleh Meta karena Kekhawatiran Transfer Teknologi dan Kekayaan Intelektual

JawaPos.com – Pemerintah Tiongkok berupaya menghalangi rencana akuisisi perusahaan kecerdasan buatan oleh Meta.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (29/4), Langkah ini mencerminkan meningkatnya pengawasan terhadap investasi asing di sektor teknologi strategis.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan persaingan geopolitik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok menyatakan akan melarang akuisisi perusahaan AI Manus oleh pihak asing.

Meski tidak menyebut Meta secara langsung, kebijakan ini diarahkan pada transaksi yang melibatkan perusahaan tersebut. Keputusan ini menegaskan kekhawatiran Beijing terhadap alih teknologi dan sumber daya manusia.

Manus merupakan perusahaan rintisan AI yang memiliki akar di Tiongkok namun berbasis di Singapura. Perusahaan ini mengembangkan teknologi agen AI yang mampu menjalankan tugas kompleks secara mandiri.

Keberadaan teknologi tersebut dinilai strategis dalam perkembangan industri kecerdasan buatan global.

Pihak Meta menyatakan bahwa proses akuisisi telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Perusahaan tersebut juga menyatakan siap mengikuti proses investigasi yang dilakukan otoritas Tiongkok.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat menegaskan akan melindungi kepentingan sektor teknologi domestiknya.