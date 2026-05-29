Perangkat Pendingin Masa Depan Dibekali AI, WiFi, dan Sensor Cerdas

JawaPos.com - Perkembangan teknologi rumah tangga terus mendorong lahirnya berbagai perangkat pintar yang mendukung konsep smart home.

Salah satu yang mengalami transformasi signifikan adalah lemari es, yang kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, tetapi juga dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI), konektivitas WiFi, hingga fitur pengaturan jarak jauh melalui smartphone.

Menjawab tren tersebut, produsen teknologi jenama Haier bersiap menghadirkan lemari es premium terbaru HRF-CTD729RITA(BK)U1 di Indonesia. Produk ini menggabungkan kapasitas besar, teknologi pintar, serta desain modern untuk mendukung kebutuhan keluarga masa kini.

Trainer Refrigerator Product Haier Indonesia, Lidia Ivonne, mengatakan produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih praktis dan efisien melalui integrasi teknologi pintar.

Perangkan smarthome selain desain juga menggunakan teknologi terkini. (Haier)

"Integrasi desain premium dan teknologi pintar menjadi bagian dari upaya menghadirkan perangkat rumah tangga yang mampu beradaptasi dengan gaya hidup digital saat ini," kata Lidia dalam pernyataannya, Jumat (29/5).

Salah satu teknologi unggulannya adalah ABT Pro (Anti-Bacterial Technology) 6-in-1 yang berfungsi menjaga kualitas udara di dalam lemari es sekaligus membantu menghambat pertumbuhan bakteri.

Fitur ini dipadukan dengan teknologi Nutri Bank dan Active Fresh Zone yang menjaga kestabilan suhu dan kelembapan agar buah, sayuran, dan bahan makanan lainnya tetap segar lebih lama.

Dari sisi kapasitas, lemari es multi-door ini menawarkan ruang penyimpanan yang luas dengan rak fleksibel Cantilever Shelf yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna. Tersedia pula tangki air internal berkapasitas lebih dari 4 liter untuk mendukung kebutuhan air minum keluarga.

Pada sektor teknologi, perangkat ini dibekali fitur Human Sensor Light yang memungkinkan lampu interior menyala otomatis saat pengguna mendekat. Selain memberikan kemudahan, fitur ini juga menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih modern dan intuitif.