Tersangka Pelaku Penembakan di Acara Trump Mengaku Incar Pejabat Pemerintah AS

Foto tersangka dalam insiden di acara Makan Malam Koresponden Gedung Putih. (Donald Trump/Truth Social)
JawaPos.com-Tersangka penembakan saat acara jamuan makan malam White House Correspondents pada Sabtu (25/4) malam mengaku mengincar pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS).
Mengutip sumber penegak hukum, CBS News melaporkan pada Minggu (26/4) bahwa tersangka, yang diidentifikasi sebagai Cole Allen, menyampaikan hal itu setelah ditangkap.
Sumber tersebut mengatakan tersangka tidak secara spesifik menyebut Presiden AS DonaldTrump sebagai target, tetapi merujuk secara umum pada "pejabat pemerintahan."
Hingga kini, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi motif pelaku, sementara penyelidikan masih berlangsung.
Insiden terjadi di hotel Washington Hilton dan memicu evakuasi Trump, Ibu Negara Melania Trump, Wakil Presiden JD Vance, serta sejumlah pejabat senior lainnya. (*)
