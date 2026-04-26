Tersangka Pelaku Penembakan di Acara Trump Mengaku Incar Pejabat Pemerintah AS

JawaPos.com-Tersangka penembakan saat acara jamuan makan malam White House Correspondents pada Sabtu (25/4) malam mengaku mengincar pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS).

Mengutip sumber penegak hukum, CBS News melaporkan pada Minggu (26/4) bahwa tersangka, yang diidentifikasi sebagai Cole Allen, menyampaikan hal itu setelah ditangkap.

Sumber tersebut mengatakan tersangka tidak secara spesifik menyebut Presiden AS DonaldTrump sebagai target, tetapi merujuk secara umum pada "pejabat pemerintahan."

Hingga kini, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi motif pelaku, sementara penyelidikan masih berlangsung.