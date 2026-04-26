Iran Sebut AS Cari Jalan 'Selamatkan Muka' dari Kekalahan Perang, Trump: Mereka Bisa Telepon Kapan Saja

JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) belum ada obat peredanya, di tengah kebuntuan diplomasi dan konflik militer yang belum sepenuhnya mereda. Paling baru, pemerintah Teheran secara terbuka menuding Washington tengah mencari cara 'menyelamatkan muka' untuk keluar dari konflik yang dinilai sudah merugikan mereka.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membuka peluang komunikasi langsung dengan Iran, meski dengan nada yang tegas dan cenderung menekan.

Dalam pernyataannya kepada media, Trump mengatakan bahwa negosiator Iran bebas menghubungi Washington kapan pun mereka siap untuk berdialog.

"Mereka bisa menelepon kami kapan saja mereka mau. Kita punya semua kartu. Mereka bisa menelepon kapan saja, tapi tidak akan ada lagi penerbangan 18 jam hanya untuk pembicaraan tanpa hasil," kata Trump.

Dikutip via The News Pakistan, Minggu (26/4), pernyataan ini muncul setelah dibatalkannya rencana kunjungan utusan AS ke Pakistan untuk pembicaraan damai. Trump menegaskan bahwa pembatalan tersebut tidak berarti perang dengan Iran akan langsung berlanjut.

Namun, ia juga mengklaim situasi internal Iran sedang tidak stabil. “Ada konflik internal besar dan kebingungan dalam kepemimpinan mereka. Bahkan mereka sendiri tidak tahu siapa yang memimpin,” tulisnya di platform Truth Social.

Iran: AS Terjebak, Cari Jalan Keluar Terhormat

Pernyataan Trump langsung direspons keras oleh Teheran. Kementerian Pertahanan Iran menyebut AS kini berada dalam posisi terjepit dan tengah mencari cara untuk keluar dari konflik tanpa kehilangan reputasi.

“Kekuatan militer kami kini dominan, dan musuh sedang mencari cara untuk menyelamatkan muka dari perang yang telah menjadi jebakan bagi mereka,” kata juru bicara kementerian, dikutip media ISNA.