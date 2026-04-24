Donald Trump Ngamuk ke Wartawan saat Ditanya Akhir Perang Iran: Jangan Desak Saya!

JawaPos.com–Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan sikap arogan dan defensif saat dicecar pertanyaan mengenai kapan konflik dengan Iran akan berakhir. Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Kamis (23/4), Donald Trump bahkan membentak wartawan yang mencoba menggali kepastian timeline perdamaian.

Momen itu terjadi ketika jurnalis Jeff Mason dari Bloomberg News menanyakan berapa lama Trump bersedia menunggu respons terpadu dari Iran terkait upaya perundingan.

”Jangan desak saya, Jeff,” kata Trump dengan nada tinggi.

Dia kemudian menyinggung perang-perang besar yang pernah melibatkan Amerika Serikat. ”Orang-orang seperti kamu ingin bilang Oh, kita di Vietnam sampai 18 tahun. Kita di Irak bertahun-tahun,” kata Trump.

Dilansir via HuffPost, Trump juga membandingkan konflik saat ini dengan sejumlah perang besar dalam sejarah. Dia menyebut Perang Dunia II yang berlangsung hampir lima tahun, serta Perang Korea yang berjalan sekitar tujuh tahun.

”Saya sudah menjalani ini selama enam minggu, dan militer mereka sudah benar-benar kalah,” klaim Trump.

Dia juga meremehkan kekuatan Iran dengan menyebut negara tersebut kini hanya memiliki kapal-kapal kecil yang sok pintar.

Sebelumnya, Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu. Dia menilai kepemimpinan Iran saat ini sedang terpecah secara serius, sehingga membuka peluang bagi tekanan diplomatik lebih lanjut. Meski begitu, Trump enggan memberikan kepastian kapan konflik benar-benar akan berakhir.