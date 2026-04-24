Rian Alfianto
Sabtu, 25 April 2026 | 06.54 WIB

Donald Trump Ngamuk ke Wartawan saat Ditanya Akhir Perang Iran: Jangan Desak Saya!

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reddit) - Image

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reddit)

JawaPos.com–Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan sikap arogan dan defensif saat dicecar pertanyaan mengenai kapan konflik dengan Iran akan berakhir. Dalam sebuah acara di Gedung Putih pada Kamis (23/4), Donald Trump bahkan membentak wartawan yang mencoba menggali kepastian timeline perdamaian.

Momen itu terjadi ketika jurnalis Jeff Mason dari Bloomberg News menanyakan berapa lama Trump bersedia menunggu respons terpadu dari Iran terkait upaya perundingan.

”Jangan desak saya, Jeff,” kata Trump dengan nada tinggi.

Dia kemudian menyinggung perang-perang besar yang pernah melibatkan Amerika Serikat. ”Orang-orang seperti kamu ingin bilang Oh, kita di Vietnam sampai 18 tahun. Kita di Irak bertahun-tahun,” kata Trump.

Dilansir via HuffPost, Trump juga membandingkan konflik saat ini dengan sejumlah perang besar dalam sejarah. Dia menyebut Perang Dunia II yang berlangsung hampir lima tahun, serta Perang Korea yang berjalan sekitar tujuh tahun.

”Saya sudah menjalani ini selama enam minggu, dan militer mereka sudah benar-benar kalah,” klaim Trump.

Dia juga meremehkan kekuatan Iran dengan menyebut negara tersebut kini hanya memiliki kapal-kapal kecil yang sok pintar.

Sebelumnya, Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Teheran tanpa batas waktu. Dia menilai kepemimpinan Iran saat ini sedang terpecah secara serius, sehingga membuka peluang bagi tekanan diplomatik lebih lanjut. Meski begitu, Trump enggan memberikan kepastian kapan konflik benar-benar akan berakhir.

”Kita lihat saja nanti apa yang terjadi,” ujar Trump.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
Israel Sesumbar Siap Lanjutkan Perang dengan Iran, Tunggu Lampu Hijau dari AS untuk Serangan Mematikan - Image
Internasional

Israel Sesumbar Siap Lanjutkan Perang dengan Iran, Tunggu Lampu Hijau dari AS untuk Serangan Mematikan

Sabtu, 25 April 2026 | 04.47 WIB

AS Buka Opsi Serang Kembali Iran Jika Kesepakatan Gagal - Image
Internasional

AS Buka Opsi Serang Kembali Iran Jika Kesepakatan Gagal

Jumat, 24 April 2026 | 21.34 WIB

Ketegangan Iran Memanas, Reza Pahlavi Nilai Uni Eropa Terlalu Lunak - Image
Internasional

Ketegangan Iran Memanas, Reza Pahlavi Nilai Uni Eropa Terlalu Lunak

Jumat, 24 April 2026 | 06.17 WIB

Terpopuler

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
1

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

4

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

7

Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta

8

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

9

18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

