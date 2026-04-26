Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Kuswandi
Minggu, 26 April 2026 | 17.10 WIB

Trump Larang Utusan Negaranya ke Pakistan Meski Menlu Iran sudah Sampai di Islamabad

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reddit) - Image

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reddit)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump membatalkan kepergian utusan khusus  negaranya, Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk berunding dengan Iran. Pembatalan ini dilakukan, meski utusan Iran sudah sampai di Islamabad.

"Saya bilang, 'tidak, kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam untuk pergi ke sana. Kita memegang semua kartu,'" kata Trump dilansir dari Antara, Minggu (26/4).

"'Kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam lagi hanya untuk duduk dan membicarakan hal yang tak ada hasilnya,'" katanya, menambahkan. 

Trump menegaskan pembatalan itu tidak berarti serangan AS dilanjutkan kembali, menurut laporan Axios.

Ia menyebut adanya "perpecahan dan kebingungan" di antara para pemimpin Iran, sehingga proses negosiasi diperkirakan membutuhkan waktu dan tenaga.

"Tak ada yang tahu siapa yang berkuasa, termasuk mereka. Selain itu, kita memegang semua kartu, mereka tidak punya apa-apa! Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon!!!" tulis Trump di Truth Social.

Namun, Trump menegaskan AS tetap terbuka untuk berdialog dengan Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba pada Jumat di Pakistan, yang menjadi penengah perundingan AS-Iran.

Witkoff dan Kushner sebelumnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu, tetapi sejumlah laporan menyebutkan bahwa delegasi Iran telah lebih dulu meninggalkan Pakistan.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Iran Tegaskan Menlu Abbas Araghchi ke Pakistan Tanpa Agenda Bertemu Amerika - Image
Internasional

Iran Tegaskan Menlu Abbas Araghchi ke Pakistan Tanpa Agenda Bertemu Amerika

Minggu, 26 April 2026 | 16.03 WIB

Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran - Image
Internasional

Lewati Selat Hormuz Tanpa Izin, 2 Kapal Kargo Komersial yang Terafiliasi Israel Disita Iran

Minggu, 26 April 2026 | 03.46 WIB

Aragchi ke Islamabad, Kemlu Iran: Tak Ada Rencana Pertemuan dengan AS - Image
Internasional

Aragchi ke Islamabad, Kemlu Iran: Tak Ada Rencana Pertemuan dengan AS

Minggu, 26 April 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore