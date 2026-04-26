Trump Larang Utusan Negaranya ke Pakistan Meski Menlu Iran sudah Sampai di Islamabad

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Reddit)
JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump membatalkan kepergian utusan khusus negaranya, Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan untuk berunding dengan Iran. Pembatalan ini dilakukan, meski utusan Iran sudah sampai di Islamabad.
"Saya bilang, 'tidak, kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam untuk pergi ke sana. Kita memegang semua kartu,'" kata Trump dilansir dari Antara, Minggu (26/4).
"'Kalian tak akan melakukan penerbangan 18 jam lagi hanya untuk duduk dan membicarakan hal yang tak ada hasilnya,'" katanya, menambahkan.
Trump menegaskan pembatalan itu tidak berarti serangan AS dilanjutkan kembali, menurut laporan Axios.
Ia menyebut adanya "perpecahan dan kebingungan" di antara para pemimpin Iran, sehingga proses negosiasi diperkirakan membutuhkan waktu dan tenaga.
"Tak ada yang tahu siapa yang berkuasa, termasuk mereka. Selain itu, kita memegang semua kartu, mereka tidak punya apa-apa! Jika mereka ingin berbicara, yang perlu mereka lakukan hanyalah menelepon!!!" tulis Trump di Truth Social.
Namun, Trump menegaskan AS tetap terbuka untuk berdialog dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba pada Jumat di Pakistan, yang menjadi penengah perundingan AS-Iran.
Witkoff dan Kushner sebelumnya dijadwalkan berangkat pada Sabtu, tetapi sejumlah laporan menyebutkan bahwa delegasi Iran telah lebih dulu meninggalkan Pakistan.
