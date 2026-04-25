Sabtu, 25 April 2026 | 22.05 WIB

Perang Lawan AS, Iran: Sebagian Besar Kemampuan Rudal Kami Belum Digunakan

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal negara itu belum digunakan dalam perang melawan Amerika Serikat (AS), menurut laporan Kantor Berita Tasnim, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

"Sebagian besar kemampuan rudal kami masih belum digunakan," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Talaei-Nik.

Dia menambahkan pasukan Iran tetap berada di posisi unggul sepanjang konflik.

"Pasukan kami mempertahankan supremasi udara penuh atas wilayah pendudukan Zionis (Israel) dan sebagian kemampuan rudal kami digunakan selama perang 40 hari," katanya.

Terkait konfrontasi di laut, ia mengeklaim kapal perang pihak lawan berulang kali mundur hingga ratusan kilometer dari Laut Oman sebagai respons atas tindakan tegas pasukan Iran.

Lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz mengalami gangguan serius sejak AS dan Israel mulai menyerbu Iran sejak 28 Februari. Perang AS-Israel melawan Iran telah mengguncang pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan dampak ekonomi berkepanjangan.

Editor: Banu Adikara
