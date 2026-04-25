Perang Lawan AS, Iran: Sebagian Besar Kemampuan Rudal Kami Belum Digunakan

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan Iran menyatakan sebagian besar kemampuan rudal negara itu belum digunakan dalam perang melawan Amerika Serikat (AS), menurut laporan Kantor Berita Tasnim, Sabtu, dikutip dari ANTARA.

"Sebagian besar kemampuan rudal kami masih belum digunakan," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan Iran Jenderal Reza Talaei-Nik.

Dia menambahkan pasukan Iran tetap berada di posisi unggul sepanjang konflik.

"Pasukan kami mempertahankan supremasi udara penuh atas wilayah pendudukan Zionis (Israel) dan sebagian kemampuan rudal kami digunakan selama perang 40 hari," katanya.

Terkait konfrontasi di laut, ia mengeklaim kapal perang pihak lawan berulang kali mundur hingga ratusan kilometer dari Laut Oman sebagai respons atas tindakan tegas pasukan Iran.