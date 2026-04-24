Tiga Tahun Vakum, Haruki Murakami Kembali dengan “The Tale of KAHO”

JawaPos.com – Penulis Jepang Haruki Murakami kembali dengan karya baru setelah tiga tahun. Novel terbarunya akan dirilis pada Juli mendatang. Seperti dilansir Kyodo, Kamis (24/4), novel tersebut berjudul “The Tale of KAHO”. Buku ini mengangkat kisah seorang penulis buku bergambar berusia 26 tahun bernama Kaho.

Ini menjadi kali pertama Murakami menghadirkan perempuan sebagai tokoh utama tunggal. Pendekatan ini menandai perubahan menarik dalam pola penceritaannya.

Novel setebal 352 halaman ini merupakan pengembangan dari seri “Kaho”. Cerita tersebut sebelumnya terbit dalam empat bagian di majalah sastra Shincho sejak Juni 2024 hingga Maret 2026.

Salah satu bagian awal bahkan sempat diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Philip Gabriel. Versinya dimuat di majalah The New Yorker pada 2024.

Buku ini dijadwalkan rilis pada 3 Juli. Versi digital atau e-book akan tersedia bersamaan dengan edisi cetak.

Murakami dikenal luas lewat karya-karya seperti Norwegian Wood, Kafka on the Shore, dan 1Q84.

Karyanya telah diterjemahkan ke puluhan bahasa dan diadaptasi ke berbagai film. Ia menjadi salah satu penulis Jepang paling berpengaruh di dunia.