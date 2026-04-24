Dhimas Ginanjar
Jumat, 24 April 2026 | 20.33 WIB

Tiga Tahun Vakum, Haruki Murakami Kembali dengan “The Tale of KAHO”

Haruki Murakami. (JIJI/AFP)

JawaPos.com – Penulis Jepang Haruki Murakami kembali dengan karya baru setelah tiga tahun. Novel terbarunya akan dirilis pada Juli mendatang.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (24/4), novel tersebut berjudul “The Tale of KAHO”. Buku ini mengangkat kisah seorang penulis buku bergambar berusia 26 tahun bernama Kaho.

Ini menjadi kali pertama Murakami menghadirkan perempuan sebagai tokoh utama tunggal. Pendekatan ini menandai perubahan menarik dalam pola penceritaannya.

Novel setebal 352 halaman ini merupakan pengembangan dari seri “Kaho”. Cerita tersebut sebelumnya terbit dalam empat bagian di majalah sastra Shincho sejak Juni 2024 hingga Maret 2026.

Salah satu bagian awal bahkan sempat diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Philip Gabriel. Versinya dimuat di majalah The New Yorker pada 2024.

Buku ini dijadwalkan rilis pada 3 Juli. Versi digital atau e-book akan tersedia bersamaan dengan edisi cetak.

Murakami dikenal luas lewat karya-karya seperti Norwegian Wood, Kafka on the Shore, dan 1Q84.

Karyanya telah diterjemahkan ke puluhan bahasa dan diadaptasi ke berbagai film. Ia menjadi salah satu penulis Jepang paling berpengaruh di dunia.

Novel terakhirnya, “The City and Its Uncertain Walls,” terbit pada 2023. Kini, karya terbaru ini menjadi penantian berikutnya bagi pembaca global.

Artikel Terkait
Aturan Baru Penerbangan Jepang Berlaku Hari Ini: Power Bank Dibatasi dan Tak Boleh Digunakan - Image
Travelling

Aturan Baru Penerbangan Jepang Berlaku Hari Ini: Power Bank Dibatasi dan Tak Boleh Digunakan

Jumat, 24 April 2026 | 20.27 WIB

PM Jepang Sanae Takaichi Ngeluh Kurang Tidur - Image
Internasional

PM Jepang Sanae Takaichi Ngeluh Kurang Tidur

Kamis, 23 April 2026 | 23.51 WIB

Mesin Perang dari Masa Lalu Bangkit? Jepang Mulai Buka Keran Ekspor Senjata, Tiongkok Bereaksi - Image
Internasional

Mesin Perang dari Masa Lalu Bangkit? Jepang Mulai Buka Keran Ekspor Senjata, Tiongkok Bereaksi

Rabu, 22 April 2026 | 18.37 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

