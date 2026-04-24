Tiga Tahun Vakum, Haruki Murakami Kembali dengan “The Tale of KAHO”

Haruki Murakami. (JIJI/AFP)
Seperti dilansir Kyodo, Kamis (24/4), novel tersebut berjudul “The Tale of KAHO”. Buku ini mengangkat kisah seorang penulis buku bergambar berusia 26 tahun bernama Kaho.
Ini menjadi kali pertama Murakami menghadirkan perempuan sebagai tokoh utama tunggal. Pendekatan ini menandai perubahan menarik dalam pola penceritaannya.
Novel setebal 352 halaman ini merupakan pengembangan dari seri “Kaho”. Cerita tersebut sebelumnya terbit dalam empat bagian di majalah sastra Shincho sejak Juni 2024 hingga Maret 2026.
Salah satu bagian awal bahkan sempat diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Philip Gabriel. Versinya dimuat di majalah The New Yorker pada 2024.
Buku ini dijadwalkan rilis pada 3 Juli. Versi digital atau e-book akan tersedia bersamaan dengan edisi cetak.
Murakami dikenal luas lewat karya-karya seperti Norwegian Wood, Kafka on the Shore, dan 1Q84.
Karyanya telah diterjemahkan ke puluhan bahasa dan diadaptasi ke berbagai film. Ia menjadi salah satu penulis Jepang paling berpengaruh di dunia.
Novel terakhirnya, “The City and Its Uncertain Walls,” terbit pada 2023. Kini, karya terbaru ini menjadi penantian berikutnya bagi pembaca global.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya