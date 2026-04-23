Donald Trump Tegaskan Tidak akan Mencabut Blokade Selat Hormuz hingga Iran Setujui Kesepakatan Damai

JawaPos.com – Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencabut blokade di Selat Hormuz.

Dilansir dari laman Euro News pada Kamis (23/4), Kebijakan tersebut akan tetap diberlakukan hingga Iran menyetujui kesepakatan damai.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara.

Trump menegaskan bahwa blokade tersebut memberikan tekanan besar terhadap Iran. Ia menyebut kerugian ekonomi Iran mencapai ratusan juta dolar per hari. Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Keputusan ini juga berdampak pada terhentinya lalu lintas di Selat Hormuz. Jalur strategis tersebut menjadi titik krusial dalam perdagangan energi global. Penutupan jalur ini memperburuk situasi geopolitik yang sudah memanas.

Situasi semakin kompleks setelah Iran menolak mengirim delegasi ke perundingan damai di Islamabad. Pertemuan tersebut sebelumnya dijadwalkan sebagai upaya meredakan konflik.

Penolakan ini menimbulkan ketidakpastian terhadap kelanjutan diplomasi.

Ketegangan meningkat setelah pasukan Amerika Serikat menyita kapal kargo berbendera Iran. Kapal tersebut diduga mencoba menghindari blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat. Iran mengecam tindakan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata.

Militer Iran menyatakan siap melakukan pembalasan atas tindakan tersebut. Mereka menilai penyitaan kapal sebagai bentuk agresi dan pelanggaran hukum internasional.