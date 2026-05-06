Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 6 Mei 2026 | 18.04 WIB

Donald Trump Umumkan Penghentian Operasi Selat Hormuz untuk Uji Peluang Kesepakatan Strategis dengan Iran

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera) - Image

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian sementara operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (6/5), Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan dengan Iran.

Trump menyatakan bahwa penghentian dilakukan untuk memberi ruang bagi proses negosiasi yang sedang berlangsung. Ia menyebut adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan akhir dengan pihak Iran. Keputusan ini juga mempertimbangkan permintaan dari Pakistan dan sejumlah negara lain.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa proyek 'Kebebasan' dihentikan sementara dalam jangka pendek. Meski demikian, blokade terhadap Iran tetap diberlakukan sepenuhnya. Langkah ini dimaksudkan untuk menguji peluang penyelesaian perjanjian damai.

Situasi di kawasan Teluk sebelumnya memanas akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Militer Amerika Serikat  dilaporkan telah menghancurkan sejumlah kapal, rudal, dan drone milik Iran. Di sisi lain, Iran meningkatkan pengawasan dan memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa operasi ofensif terhadap Iran telah dihentikan. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan serangan kecuali jika diserang terlebih dahulu. Namun, Iran tetap diminta bertanggung jawab atas upaya pengendalian selat tersebut.

Rubio menekankan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur perairan internasional yang tidak boleh dikuasai satu negara.

Rubio menolak kemungkinan adanya kewajiban bagi kapal untuk membayar atau berkoordinasi dengan Iran. Menurutnya, hal tersebut dapat menciptakan preseden berbahaya bagi jalur pelayaran global.

Penutupan Selat Hormuz sebelumnya berdampak besar terhadap perdagangan internasional. Jalur ini merupakan rute penting bagi distribusi energi dunia. Gangguan tersebut memicu kenaikan harga minyak dan kekhawatiran terhadap krisis ekonomi global.

Trump juga menyatakan bahwa tekanan militer dan ekonomi berhasil mendorong Iran ke meja perundingan. Ia mengklaim bahwa Iran memiliki keinginan untuk mencapai kesepakatan meski menunjukkan sikap berbeda di publik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
IRGC Rilis Peta Baru Selat Hormuz, Klaim Area Kendali Meluas di Tengah Ketegangan Iran-AS - Image
Internasional

IRGC Rilis Peta Baru Selat Hormuz, Klaim Area Kendali Meluas di Tengah Ketegangan Iran-AS

Rabu, 6 Mei 2026 | 16.54 WIB

Ketegangan Memuncak di Selat Hormuz, Iran Peringatkan AS: Kami Bahkan Belum Mulai - Image
Internasional

Ketegangan Memuncak di Selat Hormuz, Iran Peringatkan AS: Kami Bahkan Belum Mulai

Rabu, 6 Mei 2026 | 10.36 WIB

Pesawat Tanker AS KC-135 Hilang Radar di Langit Qatar setelah Kirim Sinyal Darurat 7700 - Image
Internasional

Pesawat Tanker AS KC-135 Hilang Radar di Langit Qatar setelah Kirim Sinyal Darurat 7700

Rabu, 6 Mei 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore