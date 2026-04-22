Krisis Minyak Iran Picu Kekhawatiran, UE Siapkan Impor Bahan Bakar Jet dari AS untuk Cegah Kekacauan Penerbangan

Trump ancam akan kembali menjatuhkan bom ke Iran jika kesepakatan nuklir tidak tercapai (Al Jazeera)
JawaPos.com - Uni Eropa (UE) mulai menyiapkan sejumlah langkah darurat untuk mengantisipasi potensi krisis bahan bakar jet akibat konflik Iran yang berdampak pada pasokan energi global.
Salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah meningkatkan impor bahan bakar jet dari Amerika Serikat (AS) serta menetapkan kewajiban cadangan minimum bagi negara anggota.
Langkah ini muncul di tengah tekanan terhadap pasokan bahan bakar penerbangan di kawasan Eropa, meski otoritas setempat menegaskan belum ada kekurangan nyata yang mengganggu operasional penerbangan.
Komisaris Transportasi UE, Apostolos Tzitzikostas, menegaskan bahwa situasi masih terkendali. Ia menyebut tidak ada bukti terjadinya kelangkaan bahan bakar jet saat ini, dan gelombang pembatalan penerbangan besar-besaran selama musim panas belum diperkirakan terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk meredam kekhawatiran yang meningkat akibat blokade di Selat Hormuz, jalur vital yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Mengutip Al-Jazeera, gangguan di wilayah ini memicu kekhawatiran akan terganggunya rantai pasok energi global, termasuk ke Eropa.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif International Energy Agency, Fatih Birol, memperingatkan bahwa Eropa mungkin hanya memiliki cadangan bahan bakar jet untuk sekitar enam minggu. Ia bahkan mengingatkan potensi pembatalan penerbangan dalam waktu dekat jika pasokan minyak terus terganggu akibat konflik.
Namun, Tzitzikostas mengakui bahwa meski stok di beberapa wilayah Eropa berada dalam tekanan, pasar masih mampu merespons situasi tersebut dan belum ditemukan hambatan distribusi yang signifikan.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah maskapai yang membatalkan penerbangan melakukannya karena tingginya biaya bahan bakar, bukan karena kekurangan pasokan.
