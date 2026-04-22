Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 22 April 2026 | 17.48 WIB

Donald Trump Perpanjang Gencatan Senjata AS-Iran di Detik Terakhir, Tapi Ancaman Perang Masih Membayangi

Presiden AS Donald Trump. (Alex Brandon/AP). - Image

Presiden AS Donald Trump. (Alex Brandon/AP).

JawaPos.com - Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang secara jadwal berakhir pada Rabu (22/4) hari ini, kini memasuki babak baru. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk memperpanjang masa jeda konflik guna memberi waktu tambahan bagi Teheran menyusun proposal negosiasi yang menurut kemauannya 'lebih solid'.

Dalam pernyataan terbarunya di media sosial pada Selasa (21/4) sore, Donald Trump mengungkap bahwa keputusan tersebut diambil setelah adanya permintaan dari Perdana Menteri Pakistan agar Washington menahan serangan terhadap Iran.

“Saya telah mengarahkan militer kami untuk melanjutkan blokade dan tetap siaga penuh. Kami akan memperpanjang gencatan senjata sampai proposal mereka diajukan dan pembahasan selesai, apa pun hasilnya,” tulis Trump.

Gencatan Hampir Berakhir, Ketegangan Justru Meningkat

Sebelumnya, gencatan senjata berdurasi dua minggu antara kedua negara dijadwalkan berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Baik Washington maupun Teheran telah memberi sinyal bahwa konflik bisa kembali pecah jika tidak ada kesepakatan baru.

Namun alih-alih meredakan situasi, langkah perpanjangan ini justru memicu respons keras dari Iran. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyebut keputusan Trump sebagai 'taktik untuk membeli waktu'.

Ia menegaskan bahwa blokade pelabuhan Iran oleh AS tidak berbeda dengan serangan militer. “Ini tidak berbeda dari pemboman dan harus direspons secara militer,” ujarnya.

Senada, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut blokade tersebut sebagai tindakan perang yang jelas melanggar kesepakatan gencatan senjata.

“Iran tahu bagaimana menetralisir pembatasan, melindungi kepentingannya, dan melawan intimidasi,” tulisnya di platform X.

Diplomasi Mandek, Ancaman Serangan Menguat

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore