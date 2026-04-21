Rian Alfianto
Rabu, 22 April 2026 | 06.47 WIB

Viral Tentara Israel Hancurkan Patung Yesus, Kecaman Global dan Trump Tertekan

Tentara Israel hancurkan patung Yesus Kristus picu kecaman global. (News18).

JawaPos.com - Sebuah foto yang memperlihatkan tentara Israel menghancurkan patung Yesus Kristus di Lebanon selatan memicu gelombang kemarahan internasional, termasuk di Amerika Serikat. Insiden ini memperbesar kritik terhadap Israel, bahkan dari sebagian basis pendukung Presiden AS Donald Trump.

Peristiwa yang terjadi di dekat kota Debl itu dengan cepat viral di media sosial. Meski hanya satu dari sekian banyak tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada Israel dalam beberapa tahun terakhir, aksi tersebut memicu kecaman luas dan respons langsung dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Kritik Menguat dari Kalangan Konservatif AS

Di Amerika Serikat, insiden ini menjadi sorotan karena menyentuh isu sensitif: simbol agama Kristen. Dukungan tradisional terhadap Israel, khususnya dari kalangan konservatif yang mengusung nilai-nilai Kristen, mulai menunjukkan retakan.

Komentator sayap kanan Tucker Carlson menyebut insiden semacam ini bukan hal baru. Ia menuding pemerintah Israel membiarkan tentaranya bertindak brutal selama bertahun-tahun, sembari terus menerima bantuan besar dari AS.

“Perbedaannya sekarang adalah media sosial membuka fakta ini ke publik global,” tulis Carlson dalam buletinnya.

Mantan anggota Kongres dari Partai Republik Marjorie Taylor Greene juga menyinggung besarnya bantuan militer AS ke Israel. Ia menyindir status Israel sebagai 'sekutu terbesar' yang setiap tahun menerima miliaran dolar dari pajak rakyat Amerika.

Sementara itu, Matt Gaetz menyebut aksi penghancuran patung tersebut sebagai mengerikan.

Jurnalis independen Glenn Greenwald bahkan menyindir kemungkinan pembelaan dari kelompok Zionis Kristen terhadap tindakan tersebut melalui unggahan satir di media sosial.

Melansir Al-Jazeera, kemarahan ini mencerminkan meningkatnya skeptisisme di kalangan basis 'Make America Great Again' (MAGA) terhadap hubungan erat AS-Israel.

