Momen Donald Trump Jabat Tangan dengan Xi Jinping di Beijing, Jadi Sinyal Baru Hubungan AS-Tiongkok

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping kembali bertemu langsung di Beijing, Kamis (14/5) waktu setempat.

Momen jabat tangan keduanya di depan Great Hall of the People menjadi sorotan dunia karena dinilai menandai upaya baru memperbaiki hubungan AS-Tiongkok setelah sempat memanas akibat perang dagang.

Trump dan Xi berjabat tangan dalam seremoni penyambutan yang diiringi marching band militer dan anak-anak pembawa bendera AS serta Tiongkok.

Setelah itu, keduanya berbincang singkat sebelum memulai pertemuan tertutup selama sekitar dua jam 15 menit.

Dalam pidato pembukaannya, Xi Jinping menegaskan hubungan stabil antara AS dan Tiongkok penting bagi dunia.

"Hubungan bilateral yang stabil baik untuk dunia. Kita harus menjadi mitra, bukan saingan," kata Xi mengutip CBS News.

Trump juga menunjukkan nada positif dengan menyebut Xi sebagai teman dan pemimpin besar. Ia optimistis hubungan kedua negara akan semakin baik ke depan.

"Kita akan memiliki masa depan yang fantastis bersama-sama," ujar Trump.

Pertemuan ini menjadi tatap muka pertama Trump dan Xi sejak Oktober lalu, sekaligus kunjungan presiden AS pertama ke Tiongkok sejak Trump datang ke Beijing pada 2017.