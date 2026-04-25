Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Sabtu, 25 April 2026 | 18.06 WIB

Gencatan Senjata Diperpanjang, Israel Tetap Gempur Lebanon Selatan, Hizbullah Sebut Tak Ada Artinya

Asap membumbung di Lebanon, seperti yang terlihat dari sisi perbatasan Israel dengan Lebanon. (Florion Goga/Reuters)

JawaPos.com - Ketegangan di perbatasan kembali memanas. Serangan militer Israel ke wilayah selatan Lebanon dilaporkan terus berlanjut hanya beberapa jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara kedua pihak resmi diperpanjang selama tiga minggu ke depan.

Militer Israel pada Jumat (24/4) mengklaim telah 'mengeliminasi' enam pejuang Hizbullah dalam baku tembak di kawasan Bint Jbeil, Lebanon selatan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan dua orang tewas akibat serangan udara Israel di wilayah Touline.

Aksi militer ini menjadi pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata yang sebelumnya mulai berlaku pada 16 April, setelah berminggu-minggu konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

Dilansir dari Al-Jazeera, di tengah kesepakatan tersebut, pasukan Israel juga dilaporkan masih bertahan di sejumlah wilayah Lebanon selatan. Mereka bahkan membentuk garis demarkasi yang disebut 'yellow line', menyerupai kebijakan militer Israel di Jalur Gaza yang terkepung.

Data terbaru dari otoritas Lebanon juga mencatat, sejak eskalasi konflik pecah pada 2 Maret, jumlah korban jiwa telah mencapai 2.491 orang, dengan 7.719 lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, serangan artileri Israel juga dilaporkan melukai sejumlah warga di kota Yater, menurut kantor berita nasional Lebanon. Selain itu, militer Israel mengeluarkan perintah evakuasi paksa bagi warga di Deir Aames.

Di sisi lain, Israel mengkonfirmasi klaim Hizbullah bahwa kelompok tersebut berhasil menembak jatuh sebuah drone militer Israel menggunakan rudal.

Laporan dari jurnalis Heidi Pett di kota Tyre menyebutkan bahwa aktivitas militer di wilayah tersebut belum mereda meski ada gencatan senjata.

“Masih terjadi serangan udara, serangan drone, penghancuran rumah, dan pendudukan wilayah di Lebanon selatan,” ujarnya.

“Sebagai balasan, Hizbullah juga meluncurkan roket dan drone ke arah pasukan Israel, baik di dalam Lebanon selatan maupun melintasi perbatasan ke wilayah Israel,” tambahnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Terus Dilanggar, Hizbullah Tekankan Gencatan Senjata dengan Israel Tak Ada Artinya, Risiko Konflik Meluas Meningkat - Image
Internasional

Terus Dilanggar, Hizbullah Tekankan Gencatan Senjata dengan Israel Tak Ada Artinya, Risiko Konflik Meluas Meningkat

Sabtu, 25 April 2026 | 19.25 WIB

Komandan Elite Hizbullah Tewas di Lebanon, Serangan Israel Picu Ancaman Baru bagi Gencatan Senjata - Image
Internasional

Komandan Elite Hizbullah Tewas di Lebanon, Serangan Israel Picu Ancaman Baru bagi Gencatan Senjata

Selasa, 21 April 2026 | 23.33 WIB

Hizbullah Bantah Terlibat Serangan UNIFIL di Lebanon, Tuduhan Macron Dinilai Terburu-buru - Image
Internasional

Hizbullah Bantah Terlibat Serangan UNIFIL di Lebanon, Tuduhan Macron Dinilai Terburu-buru

Minggu, 19 April 2026 | 21.38 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore