Tolak Negosiasi Langsung, Hizbullah Tuduh Israel Langgar Gencatan Senjata Ribuan Kali

Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem. (Video still; Al Manar TV/Reuters TV)
JawaPos.com - Ketegangan antara Lebanon dan Israel tetap tinggi di tengah banyaknya pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Zionis. Paling baru, Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem menegaskan penolakan terhadap wacana negosiasi langsung dengan Israel.
Ia menyebut langkah tersebut justru akan menjadi 'konsesi politik gratis' yang menguntungkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang agenda politik di negara masing-masing.
Dalam pernyataannya pada Senin (4/5), Qassem menegaskan bahwa pihaknya hanya mendukung jalur diplomasi tidak langsung.
“Kami mendukung negosiasi tidak langsung,” ujarnya.
Namun, ia menolak keras opsi dialog langsung karena dinilai tidak membawa hasil dan hanya memberi keuntungan politik bagi pihak lawan.
Lebih jauh, Qassem menuding Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata secara sistematis. Ia mengklaim pelanggaran tersebut telah terjadi 'lebih dari sepuluh ribu kali', dan menyebut situasi yang berlangsung saat ini bukanlah gencatan senjata, melainkan agresi berkelanjutan Israel-Amerika.
Menurutnya, dikutip via Jerusalem Post, Lebanon berada di posisi sebagai pihak yang diserang. Ia juga menegaskan bahwa setiap upaya diplomatik harus diawali dengan penghentian serangan.
“Solusi bukanlah menyerah,” katanya, sembari menolak segala bentuk tekanan politik maupun militer terhadap Lebanon.
Israel Lakukan Serangan Balasan di Lebanon Selatan
Di sisi lain, militer Israel atau Israel Defense Forces melaporkan telah melancarkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di wilayah Lebanon selatan. Langkah ini disebut sebagai respons atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok tersebut.
