Gencatan Senjata Israel-Lebanon Bawa Efek Iran Iran Buka Selat Hormuz, tapi Konflik Belum Usai

JawaPos.com - Iran memastikan Selat Hormuz sudah terbuka bagi kapal komersial selama masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang belum sepenuhnya mereda, serta tekanan Amerika Serikat terhadap Teheran terkait isu nuklir.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa jalur vital perdagangan energi global itu aman dilalui.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata,” ujar Araghchi melalui akun X, Jumat (17/4).

Ia menambahkan, pelayaran tetap harus mengikuti rute terkoordinasi yang telah ditetapkan oleh otoritas pelabuhan dan maritim Iran.

Diketahui, kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon dicapai pada Kamis malam. Namun, implementasinya masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait sikap kelompok bersenjata Hezbollah yang terlibat dalam konflik melawan invasi Israel di Lebanon selatan.

Seorang pejabat militer senior Iran menyebutkan bahwa hanya kapal nonmiliter yang diizinkan melintas, itupun dengan izin dari Angkatan Laut Garda Revolusi Iran.

Sebelumnya, konflik yang dimulai sejak 28 Februari itu telah menewaskan lebih dari 3.000 orang. Iran sempat membatasi lalu lintas di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia, sehingga memicu kekhawatiran global.