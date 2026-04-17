Warga Kembali ke Pinggiran Beirut usai Gencatan Senjata Lebanon-Israel Berlaku

JawaPos.com-Warga di pinggiran selatan Beirut kembali ke rumah mereka pada Jumat menyusul berlakunya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel, kata seorang koresponden RIA Novosti.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis mengatakan bahwa Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari yang dimulai pukul 21:00 waktu setempat dalam upaya mencapai perdamaian.

"Kami kembali ke rumah kami setelah 45 hari berkat upaya para pejuang perlawanan [Hizbullah], yang menghentikan pendudukan Israel atas tanah kami dengan mengorbankan nyawa mereka dan menjaga kehormatan rakyat kami," kata Ali Rida, seorang warga Beirut, kepada RIA Novosti.

Kemacetan lalu lintas terjadi di pintu masuk pinggiran selatan ibu kota Lebanon itu ketika mobil-mobil yang mengibarkan bendera Lebanon dan Hizbullah memasuki daerah-daerah di mana puluhan gedung bertingkat telah rata dengan tanah akibat serangan udara Israel.

Para pekerja kota membersihkan puing-puing dari jalanan untuk membuka jalan sehingga warga dapat kembali ke rumah mereka yang tersisa.

Kemacetan lalu lintas yang panjang juga dilaporkan di jalan raya yang menghubungkan Beirut ke Lebanon selatan.

Banyak orang kembali ke desa mereka pada malam hari, meskipun ada seruan dari gerakan-gerakan Lebanon seperti Hizbullah dan Amal agar tidak terburu-buru kembali sampai situasi benar-benar stabil.