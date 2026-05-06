Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 22.21 WIB

Iran Terapkan Aturan Baru Bagi Kapal yang Akan Melintas di Selat Hormuz

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran belum resmi berakhir. Iran pun memperkenalkan mekanisme baru bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz dengan mewajibkan izin otoritas setempat.

Untuk melewati Selat Hormuz, kapal yang hendak melintas akan menerima email dari Persian Gulf Strait Authority (PGSA) berisi aturan transit, sebelum mengajukan izin resmi.

Setelah itu, kapal wajib memperoleh persetujuan PGSA untuk dapat melewati jalur strategis tersebut.

Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menegaskan seluruh pergerakan kapal sipil dan komersial di Selat Hormuz harus mengikuti rute yang ditetapkan.

IRGC menambahkan bahwa pergerakan tersebut juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah Iran.

Editor: Kuswandi
