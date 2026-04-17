Trump Sentil Paus Leo XIV: Dukung Injil, Tapi Tolak Sikap soal Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membela kritiknya terhadap Paus Leo XIV, dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki masalah apa pun dengan Paus Amerika pertama tersebut. Hanya saja dirinya merasa berhak untuk tidak setuju.

Seperti dilansir dadi Anadolu, hal ini diungkapkannya kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung Putih menuju Las Vegas, Trump secara keliru mengklaim bahwa Paus Leo XIV mengatakan Iran dapat memiliki senjata nuklir, sebuah pernyataan yang tidak pernah diucapkan Paus.

"Paus dapat mengatakan apa pun yang dia inginkan, dan saya ingin dia mengatakan apa pun yang dia inginkan, tetapi saya dapat tidak setuju. Saya pikir Iran tidak dapat memiliki senjata nuklir," kata Trump.

Ditanya tentang pembelaan para uskup AS terhadap pernyataan Paus, Trump mengatakan dia mendukung Paus memberitakan Injil, tetapi tidak tentang Iran.

"Saya ingin dia memberitakan Injil. Saya sepenuhnya mendukung Injil. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak dapat membiarkan negara tertentu, yang merupakan negara yang sangat jahat, memiliki senjata nuklir. Paus dapat tidak setuju dengan saya tentang hal itu, tetapi tentu saja kita diizinkan untuk memilikinya," kata Trump.

Sementara itu, Trump sendiri telah meningkatkan serangannya terhadap Paus, yang telah vokal menentang serangan AS-Israel terhadap Iran sekaligus memperingatkan tentang kegilaan perang. Ia juga telah menyampaikan kekhawatiran tentang krisis kemanusiaan di Gaza.

Presiden Trump telah menyebut Paus lemah dalam kebijakan luar negeri dan secara kontroversial mengklaim perannya dalam pengangkatannya, yang menuai kritik dari kelompok-kelompok Kristen di AS.