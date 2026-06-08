Paus Leo XIV Berduka atas Tewasnya Uskup Osorio Citora Afonso di Mozambik, Serukan Hentikan Kekerasan

JawaPos.com - Paus Leo XIV menyampaikan duka mendalam atas kematian Uskup Quelimane, Mozambik, Mgr. Osorio Citora Afonso, yang ditemukan tewas akibat ditembak di kediamannya pada 6 Juni lalu. Pemimpin Gereja Katolik itu juga menyerukan penghentian kekerasan yang terus melanda negara Afrika bagian selatan tersebut.

Melalui pernyataan yang disampaikan Kantor Pers Takhta Suci, Paus Leo XIV mengaku menerima kabar kematian sang uskup dengan kesedihan mendalam. Ia mengajak umat Katolik di Mozambik dan seluruh komunitas Gereja untuk bersatu dalam doa bagi korban serta masyarakat yang tengah dilanda kebingungan dan duka.

"Paus Leo XIV mengetahui dengan sedih tindakan kekerasan serius yang mengakibatkan kematian Uskup Osorio Citora Afonso," demikian pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui kanal Telegram Kantor Pers Takhta Suci.

Dalam pesannya, Paus juga menyampaikan solidaritas spiritual kepada umat di Keuskupan Quelimane dan Beira, serta seluruh rakyat Mozambik.

"Paus bergabung dalam doa bersama umat keuskupan dan rakyat Mozambik pada masa penuh kebingungan ini, memohon agar Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, menjaga setiap pria dan wanita dalam kasih-Nya, serta menghentikan tangan-tangan yang melakukan kekerasan," lanjut pernyataan tersebut.

Ditembak di Kediaman Uskup Osorio Citora Afonso ditemukan meninggal dunia pada pagi hari 6 Juni di rumah kediamannya di Quelimane. Berdasarkan informasi awal, ia tewas setelah mengalami luka tembak di bagian dada.

Hingga kini, motif maupun pelaku penembakan belum diketahui. Layanan Investigasi Kriminal Nasional Mozambik telah membuka penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Menurut laporan yang beredar, aparat masih mengumpulkan bukti dan belum merilis rincian resmi mengenai kronologi kejadian ataupun pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.