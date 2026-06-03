Paus Leo XIV Tunjuk Maria Alvarado sebagai Perempuan Awam Pertama di Jabatan Puncak Vatikan

JawaPos.com - Paus Leo XIV menunjuk Maria Montserrat Alvarado sebagai Prefek Dikasteri untuk Komunikasi, menjadikannya perempuan awam pertama yang memimpin sebuah dikasteri Takhta Suci Vatikan.



Penunjukan itu menandai tonggak baru dalam struktur pemerintahan Gereja Katolik sekaligus memperlihatkan keberlanjutan reformasi yang telah dimulai pada masa Paus Fransiskus.

Alvarado lahir di Kota Meksiko dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada 2008. Saat ini ia menjabat Presiden sekaligus Chief Operating Officer EWTN News, dan akan mulai bertugas di Vatikan pada 1 November 2026 menggantikan Paolo Ruffini yang pensiun setelah memimpin sejak 2018.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (3/6/2026), Alvarado akan memimpin Dikasteri untuk Komunikasi yang mengawasi berbagai saluran informasi resmi Vatikan, mulai dari Vatican News, Radio Vatikan, surat kabar L'Osservatore Romano, kantor pers, penerbitan resmi, hingga arsip film Vatikan. Menurut Vatican News, Alvarado merupakan "perempuan awam pertama yang ditunjuk sebagai prefek sebuah dikasteri Takhta Suci."



Dalam pernyataan resminya, Alvarado mengaku tidak menyangka akan menerima mandat tersebut.

"Meskipun penunjukan ini tidak saya duga, saya menerimanya dengan keinginan tulus untuk melayani Bapa Suci saat beliau memulai masa kepausannya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ruffini yang memimpin transformasi komunikasi Vatikan selama beberapa tahun terakhir.

"Saya bersyukur kepada Paolo Ruffini atas kepemimpinannya selama beberapa tahun terakhir dan menantikan untuk melanjutkan, dalam semangat persahabatan dan harapan, pekerjaan penting memperkuat dikasteri ini agar terus dapat melayani Gereja di Roma dan di seluruh dunia dalam menyampaikan Kristus kepada dunia," kata Alvarado.



Penunjukan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Paus Leo XIV akan melanjutkan sejumlah perubahan yang dirintis Paus Fransiskus. Selama 12 tahun masa kepemimpinannya, Fransiskus memperluas keterlibatan perempuan dalam birokrasi Vatikan dan membuka lebih banyak posisi strategis bagi kalangan awam dalam struktur pemerintahan Gereja.

