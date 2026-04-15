Donald Trump Incar 'Kesepakatan Besar' dengan Iran, Bukan Sekadar Deal Parsial

JawaPos.com - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) J.D. Vance, mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mengejar kesepakatan komprehensif dengan Iran, bukan sekadar perjanjian terbatas.

Pernyataan itu disampaikan Vance saat menghadiri sebuah acara di Georgia, Selasa (14/4), di tengah dinamika negosiasi antara Washington dan Teheran yang masih berlangsung.

Menurut Vance, proses diplomasi saat ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, terutama setelah diberlakukannya gencatan senjata yang telah berjalan hampir sepekan.

"Yang menarik tentang ini adalah kita memiliki gencatan senjata yang sudah berjalan, saya pikir enam atau tujuh hari sekarang. Gencatan senjata itu masih bertahan," kata Vance mengutip ANTARA.

Vance menegaskan bahwa Trump memiliki visi besar dalam perundingan tersebut. Ia menolak opsi kesepakatan parsial dan lebih memilih pendekatan menyeluruh terhadap hubungan AS-Iran.

"Dia (Trump) ingin membuat kesepakatan besar dan pada dasarnya apa yang dia tawarkan kepada Iran sangat sederhana. Dia mengatakan bahwa 'jika Iran bersedia bertindak seperti negara normal, maka kami bersedia memperlakukan Iran secara ekonomi seperti negara normal'. Trump tidak menginginkan kesepakatan kecil," jelasnya.

Sebelumnya, pembicaraan antara AS dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan lalu belum menghasilkan kesepakatan final.

Dialog tersebut merupakan bagian dari upaya menghentikan konflik yang melibatkan serangan AS dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari, yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 3.300 orang. Gencatan senjata selama dua pekan baru disepakati pekan lalu.

Meski begitu, Vance mengakui bahwa jalan menuju kesepakatan masih panjang, terutama karena tuntutan utama Washington agar Iran tidak memiliki senjata nuklir.