Iran Berencana Batasi 12 Kapal per Hari di Selat Hormuz, Biaya Melintas 2 juta Dolar AS

JawaPos.com - Pasca gagalnya perundangan antara Iran dan Amerika Serikat, Teheran berencana membatasi jumlah kapal yang melintas di Selat Hormuz tidak lebih dari sekitar 12 unit per hari. Untuk melintasi jalur penting tersebut, Iran mematok biaya yang berpotensi mencapai hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp34,2 miliar) per kapal tanker raksasa. Demikian dilaporkan The Wall Street Journal.

Dilansir dari Antara pada Minggu (12/4) menurut laporan tersebut, para pemilik kapal dari sejumlah negara tengah bernegosiasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) untuk dapat melintasi Selat Hormuz.

Media itu juga menyebutkan bahwa sejumlah kapal yang diizinkan melintas harus melalui jalur yang telah ditentukan secara khusus, serta memperoleh izin yang diperlukan.

Pada Rabu (8/4) malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Iran mengenai gencatan senjata selama dua pekan.