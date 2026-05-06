Iran Khawatir Dapat Perlakuan Tak Menyenangkan di AS! FIFA Diminta Beri Kepastian Jelang Piala Dunia 2026

Timnas Iran. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketegangan jelang Piala Dunia 2026 mulai terasa, bahkan sebelum bola pertama ditendang. Timnas Iran menjadi salah satu sorotan setelah federasi sepak bola mereka secara terbuka meminta jaminan dari FIFA terkait keamanan dan perlakuan selama turnamen berlangsung di Amerika Serikat.
Permintaan ini disampaikan langsung oleh Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj. Ia menegaskan bahwa negaranya ingin memastikan tidak ada tindakan yang dianggap merendahkan, khususnya terhadap institusi resmi dan militer Iran.
Menurut Taj, pengalaman sebelumnya menjadi alasan utama munculnya kekhawatiran tersebut. Ia tidak ingin kejadian serupa terulang saat Iran ambil bagian di panggung sepak bola terbesar dunia.
“Kami membutuhkan jaminan yang jelas agar bisa berpartisipasi dengan tenang,” ujar Taj dalam keterangannya kepada media dikutip dari marca.com.
Isu ini pun dipastikan akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dalam waktu dekat. Iran berharap FIFA bisa menjadi penengah sekaligus memberikan kepastian terkait perlindungan terhadap seluruh delegasi mereka.
Baca Juga:Piala Dunia 2026 Makin Dekat Timnas Australia Gelar Kamp Pelatihan, 8 Pemain Sudah Bergabung
Berbeda dari persiapan tim lain yang fokus pada taktik dan komposisi pemain, Iran justru menghadapi tantangan di luar lapangan.
Taj menegaskan bahwa timnya tidak akan keberatan tampil di Piala Dunia, selama tidak ada tindakan yang dianggap sebagai “penghinaan”.
Ia bahkan memberi sinyal tegas bahwa Iran bisa mengambil langkah drastis jika situasi tidak kondusif, termasuk kemungkinan menarik diri dari turnamen.
Situasi ini tidak lepas dari hubungan politik yang masih sensitif antara Iran dan Amerika Serikat. Meski kedua negara saat ini berada dalam masa gencatan senjata, ketegangan yang pernah terjadi tetap menyisakan kekhawatiran.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan bahwa para pemain Iran dipastikan dapat memasuki wilayah AS tanpa hambatan.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!