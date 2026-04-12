Perundingan, Iran-AS Masih Buntu, Tiga Persoalan Krusial jadi Pangkal Gagalnya Perundingan

Ilustrasi perundingan antara Iran dengan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan. (Gemini AI)
JawaPos.com - Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang difasilitasi Pakistan masih buntu. Meski keduanya mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun berbeda pandangan pada dua hingga tiga isu penting, sehingga perundingan di Islamabad tidak menghasilkan kesepakatan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan perbedaan tersebut menjadi alasan utama kegagalan perundingan.
“Kami mencapai kesepahaman dalam sejumlah isu, namun pandangan kami berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan,” kata Baghaei seperti dikutip kantor berita Mehr, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu penting yang masih menjadi ganjalan kedua pihak, dilansir dari Antara, Minggu (12/4).
Iran dan AS menggelar pembicaraan di Islamabad pada Sabtu (11/4), setelah Presiden AS Donald Trump pada Rabu (8/4) malam mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan dengan Teheran.
Pada Minggu (12/4) pagi, pemimpin delegasi perundingan AS, Wakil Presiden J.D. Vance, menyatakan bahwa Iran dan AS gagal mencapai kesepakatan setelah melalui perundingan panjang, dan delegasi AS akan kembali ke negaranya tanpa membawa hasil kesepakatan.
