Rian Alfianto
11 April 2026, 03.19 WIB

AS Klaim Israel Siap Tahan Serangan di Lebanon, Tegaskan Wilayah itu Tak Masuk Gencatan Senjata

Wapres AS JD Vance sebut Israel siap menahan serangan di Lebanon, namun tegaskan wilayah itu tak termasuk gencatan senjata Iran.

Wapres AS JD Vance sebut Israel siap menahan serangan di Lebanon, namun tegaskan wilayah itu tak termasuk gencatan senjata Iran.

JawaPos.com - Di tengah ketegangan yang belum mereda, Amerika Serikat mengklaim Israel bersedia menahan intensitas serangan di Lebanon demi menjaga peluang keberhasilan gencatan senjata dengan Iran. 

Namun, Washington tetap menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan. Wakil Presiden AS, JD Vance, menyampaikan bahwa Israel telah menawarkan langkah penahanan diri dalam serangan terhadap Hizbullah.

Israel disebut 'menawarkan untuk menahan serangan' guna memberi ruang bagi keberhasilan gencatan senjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Meski ada sinyal penahanan diri, Vance menegaskan bahwa Lebanon tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

“Iran mengira Lebanon termasuk dalam kesepakatan, padahal tidak. Kami tidak pernah menjanjikan itu,” ujar Vance.

Ia menyebut perbedaan pandangan tersebut sebagai 'kesalahpahaman yang wajar', namun menegaskan posisi AS tidak berubah.Selain itu, menurut Vance, keberlanjutan gencatan senjata kini bergantung pada sikap Iran dalam merespons situasi di Lebanon.

“Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini runtuh karena konflik di Lebanon, yang tidak ada kaitannya dengan mereka, itu pilihan mereka,” katanya. Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang 'tidak bijak' jika benar diambil oleh Teheran.

Pernyataan AS ini sekaligus membantah klaim Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang sebelumnya menyebut gencatan senjata mencakup semua wilayah, termasuk Lebanon. Klaim tersebut juga telah dibantah oleh Presiden AS, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Iran Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon, Peringatkan Serangan Israel Bisa Gagalkan Gencatan Senjata - Image
Internasional

Iran Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon, Peringatkan Serangan Israel Bisa Gagalkan Gencatan Senjata

11 April 2026, 03.13 WIB

Kanselir Jerman Sebut Serangan Israel ke Lebanon Ancam Proses Perdamaian - Image
Internasional

Kanselir Jerman Sebut Serangan Israel ke Lebanon Ancam Proses Perdamaian

10 April 2026, 17.40 WIB

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal - Image
Internasional

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal

10 April 2026, 16.47 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

