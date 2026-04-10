AS Klaim Israel Siap Tahan Serangan di Lebanon, Tegaskan Wilayah itu Tak Masuk Gencatan Senjata

Wapres AS JD Vance sebut Israel siap menahan serangan di Lebanon, namun tegaskan wilayah itu tak termasuk gencatan senjata Iran.
JawaPos.com - Di tengah ketegangan yang belum mereda, Amerika Serikat mengklaim Israel bersedia menahan intensitas serangan di Lebanon demi menjaga peluang keberhasilan gencatan senjata dengan Iran.
Namun, Washington tetap menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan. Wakil Presiden AS, JD Vance, menyampaikan bahwa Israel telah menawarkan langkah penahanan diri dalam serangan terhadap Hizbullah.
Israel disebut 'menawarkan untuk menahan serangan' guna memberi ruang bagi keberhasilan gencatan senjata antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Meski ada sinyal penahanan diri, Vance menegaskan bahwa Lebanon tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
“Iran mengira Lebanon termasuk dalam kesepakatan, padahal tidak. Kami tidak pernah menjanjikan itu,” ujar Vance.
Ia menyebut perbedaan pandangan tersebut sebagai 'kesalahpahaman yang wajar', namun menegaskan posisi AS tidak berubah.Selain itu, menurut Vance, keberlanjutan gencatan senjata kini bergantung pada sikap Iran dalam merespons situasi di Lebanon.
“Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini runtuh karena konflik di Lebanon, yang tidak ada kaitannya dengan mereka, itu pilihan mereka,” katanya. Ia bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang 'tidak bijak' jika benar diambil oleh Teheran.
Pernyataan AS ini sekaligus membantah klaim Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang sebelumnya menyebut gencatan senjata mencakup semua wilayah, termasuk Lebanon. Klaim tersebut juga telah dibantah oleh Presiden AS, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
