Iran Tegaskan Tak Akan Tinggalkan Lebanon, Peringatkan Serangan Israel Bisa Gagalkan Gencatan Senjata

JawaPos.com - Pemerintah Iran menegaskan tidak akan meninggalkan Lebanon sendirian di tengah gempuran militer Israel, sekaligus memperingatkan bahwa serangan yang terus berlanjut dapat menggagalkan upaya gencatan senjata dengan Amerika Serikat.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan pernyataan tegas tersebut melalui unggahan di media sosial pada Kamis (9/4).

“Republik Islam Iran tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara kami di Lebanon,” tulisnya.

Pezeshkian menyebut serangan terbaru Israel ke Lebanon sebagai pelanggaran nyata terhadap kerangka awal gencatan senjata yang tengah dibangun bersama Washington.

Ia menilai tindakan tersebut sebagai sinyal berbahaya yang menunjukkan kurangnya komitmen terhadap jalur diplomasi. Serangan itu disebut sebagai 'tanda penipuan yang berbahaya dan kurangnya komitmen terhadap potensi kesepakatan'.

Menurutnya, jika agresi terus berlanjut, maka proses negosiasi akan menjadi tidak berarti dan berisiko runtuh.

Iran juga berulang kali menegaskan bahwa Lebanon merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata, termasuk penghentian serangan terhadap kelompok perlawanan seperti Hizbullah.

Pandangan ini berbeda dengan sikap Israel dan Amerika Serikat yang menyebut Lebanon tidak termasuk dalam cakupan kesepakatan.