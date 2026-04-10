Antara
11 April 2026, 03.50 WIB

Trump Nyatakan Minyak akan Mulai Mengalir dengan atau Tanpa Bantuan Iran!

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump

 

 

JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pasokan minyak akan kembali mengalir, dengan atau tanpa keterlibatan Iran, di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Kamis (9/4), Trump juga mengkritik laporan The Wall Street Journal yang dinilainya keliru dalam menggambarkan komentarnya terkait Iran serta kebijakan luar negerinya.

’’The Wall Street Journal, salah satu dewan editorial paling buruk dan tidak akurat di dunia, menyebut saya ‘menyatakan kemenangan prematur di Iran.’ Padahal, ini adalah kemenangan dan tidak ada yang prematur,” ujarnya.

Trump menegaskan bahwa kebijakannya telah memastikan Iran tidak akan memiliki senjata nuklir, sekaligus menyampaikan keyakinannya bahwa pasokan minyak global akan segera pulih.

’’Berkat saya, Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir dan dalam waktu dekat Anda akan melihat minyak mulai mengalir, dengan atau tanpa bantuan Iran, dan bagi saya tidak ada perbedaan,” katanya.

Ia juga menilai bahwa media tersebut kerap menunjukkan bias dalam pemberitaan terkait pemerintahannya. Menurut Trump, media itu “selalu cepat mengkritik” namun enggan mengakui kesalahan dalam pelaporan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
Trump Klaim Iran Izinkan 10 Kapal Minyak Lintasi Selat Hormuz, Sebut Hadiah untuk AS - Image
Internasional

Trump Klaim Iran Izinkan 10 Kapal Minyak Lintasi Selat Hormuz, Sebut Hadiah untuk AS

28 Maret 2026, 14.28 WIB

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal - Image
Internasional

Serangan Israel ke Lebanon Picu Krisis Baru, Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Gagal

10 April 2026, 16.47 WIB

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei - Image
Internasional

Iran Sebut Langkah Gencatan Senjata dan Perundingan Sudah Disetujui Mojtaba Khamenei

10 April 2026, 16.27 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

