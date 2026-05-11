Iran Dilanda Krisis Pangan Ketika Inflasi Melonjak di Tengah Situasi Perang Berkepanjangan

Orang-orang berbelanja di pasar Teheran, Iran (al-Jazeera)
JawaPos.com – Warga Iran menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat akibat lonjakan inflasi pangan di tengah situasi perang yang masih berlangsung.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (11/5), Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat banyak rumah tangga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut diperparah oleh pelemahan nilai mata uang nasional dan meningkatnya tekanan terhadap perekonomian domestik.
Data terbaru menunjukkan inflasi pangan di Iran mengalami peningkatan jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi umum nasional. Sejumlah bahan pokok tercatat mengalami kenaikan harga secara drastis sehingga semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Situasi ini membuat sebagian besar warga harus mengalokasikan penghasilan mereka untuk kebutuhan makanan dasar.
Beberapa komoditas utama bahkan mengalami lonjakan harga hingga berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Harga minyak goreng, beras, serta daging unggas menjadi salah satu kebutuhan yang mengalami peningkatan paling tajam. Kenaikan tersebut menyebabkan masyarakat semakin sulit mempertahankan pola konsumsi seperti sebelumnya.
Sejumlah warga di Teheran mengaku mulai mengurangi pembelian barang kebutuhan karena harga yang terus meningkat. Mereka menilai kemampuan membeli kebutuhan pokok semakin menurun dibandingkan beberapa bulan lalu.
Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan kelompok tertentu, tetapi juga menyebar ke berbagai lapisan masyarakat.
Pemerintah Iran menyatakan telah menyiapkan langkah bantuan melalui subsidi tunai dan kupon elektronik untuk pembelian kebutuhan pokok. Akan tetapi, nilai bantuan yang diberikan dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan tingginya kenaikan harga pangan.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menindak dugaan penimbunan barang dan praktik penetapan harga yang dianggap tidak wajar.
Situasi ekonomi Iran semakin tertekan akibat dampak perang, blokade, serta pelemahan nilai tukar mata uang rial terhadap dolar Amerika Serikat.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan