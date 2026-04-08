Rian Alfianto
08 April 2026, 22.57 WIB

Israel Dilaporkan Tetap Serang Iran, Meski AS Umumkan Tunda Serangan 2 Pekan

Ilustrasi AS-Israel serang fasilitas nuklir Iran di Bushehr. (Arab News) - Image

Ilustrasi AS-Israel serang fasilitas nuklir Iran di Bushehr. (Arab News)

JawaPos.com - Harapan meredanya konflik di Timur Tengah kembali diuji. Meski Amerika Serikat (AS) mengumumkan penundaan serangan terhadap Iran selama dua pekan, Israel justru dilaporkan tetap melancarkan serangan udara ke wilayah Iran.

Seorang pejabat keamanan Israel mengungkapkan kepada media bahwa Angkatan Udara Israel masih melakukan operasi militer di Iran, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata disampaikan.

Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan efektivitas kesepakatan deeskalasi yang tengah diupayakan.

AS Tahan Serangan, Israel Jalan Terus

Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan akan menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua minggu sebagai bagian dari upaya membuka ruang negosiasi damai.

Keputusan itu diambil setelah adanya proposal 10 poin dari Iran yang dinilai sebagai dasar yang 'bisa dikerjakan' untuk pembicaraan lebih lanjut.

Namun, Israel, sekutu utama AS di kawasan, tidak menunjukkan tanda-tanda mengikuti langkah tersebut.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya juga telah menegaskan bahwa gencatan senjata tidak berlaku untuk operasi militernya, terutama di Lebanon.

Di sisi lain, Iran merespons dengan meluncurkan beberapa gelombang rudal balistik ke wilayah Israel, bahkan saat gencatan senjata seharusnya mulai berlaku.

Aksi saling serang ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih jauh dari kata stabil, meski jalur diplomasi tengah dibuka.

Editor: Bintang Pradewo
