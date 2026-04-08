Israel Dilaporkan Tetap Serang Iran, Meski AS Umumkan Tunda Serangan 2 Pekan

Ilustrasi AS-Israel serang fasilitas nuklir Iran di Bushehr. (Arab News)
JawaPos.com - Harapan meredanya konflik di Timur Tengah kembali diuji. Meski Amerika Serikat (AS) mengumumkan penundaan serangan terhadap Iran selama dua pekan, Israel justru dilaporkan tetap melancarkan serangan udara ke wilayah Iran.
Seorang pejabat keamanan Israel mengungkapkan kepada media bahwa Angkatan Udara Israel masih melakukan operasi militer di Iran, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata disampaikan.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan efektivitas kesepakatan deeskalasi yang tengah diupayakan.
AS Tahan Serangan, Israel Jalan Terus
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, menyatakan akan menangguhkan serangan terhadap Iran selama dua minggu sebagai bagian dari upaya membuka ruang negosiasi damai.
Keputusan itu diambil setelah adanya proposal 10 poin dari Iran yang dinilai sebagai dasar yang 'bisa dikerjakan' untuk pembicaraan lebih lanjut.
Namun, Israel, sekutu utama AS di kawasan, tidak menunjukkan tanda-tanda mengikuti langkah tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebelumnya juga telah menegaskan bahwa gencatan senjata tidak berlaku untuk operasi militernya, terutama di Lebanon.
Di sisi lain, Iran merespons dengan meluncurkan beberapa gelombang rudal balistik ke wilayah Israel, bahkan saat gencatan senjata seharusnya mulai berlaku.
Aksi saling serang ini menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih jauh dari kata stabil, meski jalur diplomasi tengah dibuka.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven