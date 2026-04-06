Serangan Fajar di Teheran: Komandan Intelijen Majid Khademi Dilaporkan Gugur

Kepala intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Majid Khademi, dilaporkan tewas karena serangan AS-Israel.
JawaPos.com - Kepala intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Majid Khademi, dilaporkan tewas dalam serangan udara pada Senin (6/4) pagi waktu setempat. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak IRGC melalui pernyataan resmi yang disiarkan kantor berita Tasnim.
Dalam pernyataannya, IRGC menyebut Khademi 'gugur sebagai martir' setelah serangan yang menargetkan wilayah Iran. Khademi diketahui menjabat sebagai kepala Organisasi Perlindungan Intelijen sekaligus memimpin Organisasi Intelijen IRGC.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bersama militer Israel Defense Forces mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari operasi militer yang secara spesifik menargetkan Khademi.
“Pemimpin Iran hidup dalam rasa terancam. Kami akan terus memburu mereka satu per satu,” ujar Katz dalam pernyataannya.
Baca Juga:Baleg DPR Komitmen Kawal RUU Masyarakat Hukum untuk Berikan Perlindungan dan Pengakuan Formal
Sebelum tewas, Khademi disebut sebagai salah satu dari tiga pejabat paling senior IRGC yang masih bertahan dari gelombang serangan Israel. Sejumlah petinggi IRGC dan Kementerian Intelijen Iran sebelumnya telah tewas dalam serangan pada 28 Februari lalu serta beberapa operasi lanjutan setelahnya.
Khademi sendiri baru menjabat sebagai kepala intelijen IRGC sejak Juni 2025, menggantikan pendahulunya yang juga tewas dalam serangan Israel dalam operasi militer yang dikenal sebagai Operation Rising Lion.
Selama beberapa bulan terakhir, ia diketahui berhasil menghindari berbagai upaya pembunuhan yang dilakukan Israel.
Secara terpisah, IDF juga mengumumkan telah melancarkan serangkaian serangan tambahan terhadap target yang disebut sebagai fasilitas rezim Iran di Tehran.
Militer Israel menyatakan bahwa kematian Khademi serta serangan terhadap Unit 840, bagian dari Pasukan Quds IRGC, akan berdampak signifikan terhadap kemampuan Iran dalam menjalankan operasi teror global.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven