Trump Sebut, Pasukan Darat Belum Diperlukan di Iran, Namun Tetap jadi Opsi

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan pihaknya menganggap belum perlu mengerahkan pasukan darat ke Iran saat ini. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan tersebut.

“Saya tidak berpikir itu perlu, tetapi saya tidak menutup opsi apa pun,” ujarnya Dilansir dari Antara, Senin (6/4).

Dalam pernyataan terpisah kepada The Hill, Trump mengatakan ia tidak menutup kemungkinan pengiriman pasukan darat jika Iran gagal mencapai kesepakatan dengan Washington.

Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap yang selama ini ia pertahankan sepanjang periode penyerangan terhadap Iran.

Sebelumnya, ia mengatakan kepada New York Post bahwa dirinya tidak “ragu” terkait kemungkinan pengerahan pasukan darat.

Gedung Putih kemudian menyatakan bahwa pasukan darat bukan bagian dari rencana saat ini, namun Trump “secara bijak tetap membuka semua opsi.”

Serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ali Khamenei.