Trump Tak Tutup Kemungkinan Kirim Pasukan Darat Jika Tak Capai Kesepakatan dengan Iran

Ilustrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (AP/Manuel Balce Ceneta)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa pengiriman pasukan darat ke Iran belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak saat ini. Meski ia tidak sepenuhnya menutup peluang tersebut.
"Saya tidak berpikir itu perlu, tetapi saya tidak menutup kemungkinan apa pun," kata Trump kepada ABC News seperti dikutip dari Anadolu, Senin (6/4).
Dalam wawancara lain bersama The Hill, Trump kembali menegaskan bahwa opsi pengerahan pasukan darat tetap tersedia, terutama jika Teheran tidak mencapai kesepakatan dengan Washington.
Baca Juga:Wapres Gibran Laporkan LHKPN Senilai Rp 27,9 Miliar, Hartanya Didominasi Properti, punya Motor Jadul Tahun 1974
Pernyataan tersebut konsisten dengan sikap Trump sebelumnya. Ia pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak ragu mempertimbangkan pengiriman pasukan ke medan konflik.
Pihak Gedung Putih kemudian memberikan klarifikasi bahwa langkah tersebut belum menjadi bagian dari rencana saat ini. Namun menegaskan bahwa seluruh opsi tetap dipertimbangkan.
Ketegangan meningkat setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dimulai pada 28 Februari, yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ali Khamenei.
Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta sejumlah negara di kawasan Teluk yang menjadi lokasi pangkalan militer AS.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven