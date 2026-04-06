Trump Sebut, Pasukan Darat Belum Diperlukan di Iran, Namun Tetap jadi Opsi

Donald Trump menyatakan AS belum perlu menerjunkan pasukan darat ke Iran, tapi tetap jadi opsi. (AP/Manuel Balce Ceneta)
JawaPos.com-Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Minggu (5/4) mengatakan bahwa ia tidak menganggap perlu mengerahkan pasukan darat ke Iran saat ini, namun tidak menutup kemungkinan tersebut.
“Saya tidak berpikir itu perlu, tetapi saya tidak menutup opsi apa pun,” ujarnya kepada ABC News, seperti dilansir dari Antara.
Dalam pernyataan terpisah kepada The Hill, Trump mengatakan ia tidak menutup kemungkinan pengiriman pasukan darat jika Iran gagal mencapai kesepakatan dengan Washington.
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap yang selama ini ia pertahankan sepanjang periode penyerangan terhadap Iran.
Sebelumnya, ia mengatakan kepada New York Post bahwa dirinya tidak “ragu” terkait kemungkinan pengerahan pasukan darat.
Gedung Putih kemudian menyatakan bahwa pasukan darat bukan bagian dari rencana saat ini, namun Trump “secara bijak tetap membuka semua opsi.”
Serangan AS dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari dan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu Ali Khamenei.
Teheran membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, serta Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS sebagai bentuk pertahanan diri. (*)
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven