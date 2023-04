Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia Sebut Rakyat Rusia dan Ukraina Harus Berjuang Demi Perdamaian

JawaPos.com - Pemimpin Gereja Ortodoks Rusia (ROC) yang dikenal sebagai Patriarch of Moscow and all Rus, Patriarch Kirill, mengatakan bahwa rakyat Rusia dan Ukraina mesti berjuang sekuat tenaga untuk mengembalikan perdamaian di Ukraina secepatnya. Kirill menyampaikan hal tersebut pada Minggu (16/4) saat peringatan Malam Paskah di Gereja Katedral Kristus Sang Juru Selamat, Moskow.

"Kejadian memilukan, yang bahkan bisa digambarkan sebagai perseteruan internal, sedang terjadi di tanah Rusia kita yang bersejarah. Saya meminta kepada semua orang Rusia dan Ukraina, terutama mereka yang terseret dalam konflik ini: dengan kekuatan doa, amal baik, dan niat yang mulia, kita harus melakukan segalanya agar konflik ini dapat segera dihentikan," kata Kirill.

Baca Juga: Kecam Keterlibatan NATO, Kremlin: Kemenangan Rusia di Ukraina Soal Hidup dan Mati

Sang Patriark juga berharap agar rakyat Rusia dan Ukraina dapat memulihkan perdamaian dan kehidupan berdampingan yang harmonis, serta ikatan persaudaraan yang kuat di antara bangsa, yang dahulu pernah bersatu di bawah satu bangsa yang mendiami satu negeri Rusia.

"Doa khusus hari ini adalah tentang hal tersebut, dan saya mengajak Anda semua untuk turut berdoa," katanya menambahkan.

Baca Juga: Pemimpin Tentara Bayaran Rusia Klaim Telah Berhasil Kuasai 80 Persen Wilayah Bakhmut

Paskah adalah hari raya utama bagi umat Kristen di seluruh dunia untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah Kekristenan yakni kebangkitan Yesus Kristus dari kematian.

ROC menetapkan tanggal peringatan Paskah berdasarkan penanggalan matahari dan bulan. Pada 2023, Paskah Ortodoks ditentukan jatuh pada 16 April.