Infrastruktur Satelit di Wamena Diharapkan Perluas Pemerataan Konektivitas Papua

JawaPos.com - Upaya memperluas akses digital di wilayah timur Indonesia terus dilakukan. Salah satunya melalui peresmian Community Gateway di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah pegunungan Papua sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara lebih inklusif.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menyampaikan bahwa pembangunan Community Gateway di Wamena merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional dalam upaya membangun infrastruktur digital yang inklusif hingga wilayah paling timur Indonesia.

"Konektivitas adalah prasyarat utama kemajuan. Di sinilah Community Gateway Wamena berperan penting, mengubah tantangan geografis menjadi peluang strategis, mengubah wilayah untuk siap tumbuh dan siap mengambil bagian dalam ekonomi digital nasional. Kita tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menguatkan fondasi masa depan Indonesia yang benar-benar terhubung, dari Sabang sampai Merauke. Tugas berikutnya adalah memastikan infrastruktur ini benar-benar hidup dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama di wilayah Papua Pegunungan," kata Angga dalam keterangannya, dikutip Senin (11/5).

Sementara itu, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa kehadiran Community Gateway Wamena menjadi sebuah tonggak pembangunan yang besar di wilayah pegunungan Papua.

"Kehadiran Telkom dan Telkomsat melalui solusi konektivitas satelit dinilai menjadi langkah nyata untuk menyentuh saudara-saudara di wilayah pegunungan Papua dalam menciptakan kemajuan dan masa depan yang cemerlang," terangnya.

Teknologi satelit dinilai memiliki keunggulan dalam menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti pegunungan Papua, yang tidak seluruhnya dapat dijangkau jaringan terestrial.

Melalui Community Gateway Wamena, konektivitas dapat dihadirkan lebih cepat, lebih luas, dan lebih adaptif untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, layanan publik, hingga pengembangan ekonomi digital di wilayah tersebut.

"Kehadiran infrastruktur ini juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem konektivitas nasional berbasis sovereign infrastructure yang andal dan berkelanjutan," tegas Plt. Direktur Utama Telkomsat, Rizal Ahmad Fauzi.