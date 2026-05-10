Presiden Prabowo dan Menkomdigi Meutya Hafid Tinjau Miangas, Internet dan Starlink Disiapkan untuk Warga
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, wilayah paling utara Indonesia, guna memastikan penguatan akses komunikasi dan digitalisasi di kawasan terdepan negara. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung kesiapan jaringan internet serta dukungan perangkat digital untuk masyarakat setempat.
Pemerintah, kata Presiden, berkomitmen menghadirkan infrastruktur telekomunikasi yang layak di pulau-pulau terluar agar aktivitas digital masyarakat berjalan lebih optimal.
"Kami akan memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ibu Menteri Komdigi akan memberikan Starlink dan Handphone untuk semua KK," ujar Presiden di hadapan masyarakat Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5).
Turut mendampingi Presiden, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pemerataan akses digital hingga menjangkau kawasan terluar Indonesia.
“Hari ini, kita bersama-sama mewujudkan koneksi yang tidak terbatas dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas,” kata Meutya Hafid.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Kementerian Komunikasi dan Digital menyalurkan berbagai dukungan perangkat telekomunikasi untuk warga Miangas. Bantuan tersebut meliputi ratusan modem Starlink dan ratusan unit telepon seluler.
Di sisi lain, penguatan kualitas jaringan juga dilakukan melalui optimalisasi sinyal Base Transceiver Station (BTS) lewat kolaborasi antara BAKTI dan Telkomsel. Upaya itu ditujukan agar koneksi internet di Pulau Miangas menjadi lebih kuat dan stabil.
Menurut Meutya Hafid, pemerataan konektivitas digital menjadi langkah penting dalam membuka akses kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga di wilayah 3T.
“Anak-anak di Miangas berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pelaku usaha kecil di sini juga harus bisa mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.
