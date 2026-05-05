Estu Suryowati
Selasa, 5 Mei 2026 | 21.55 WIB

PII Dorong Pemda Percepat Pembangunan Infrastruktur lewat Skema KPBU

Ilustrasi: pengerjaan proyek infrastruktur dengan skema KPBU mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Special Mission Vehicle (SMV), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya melalui kegiatan capacity building bersama pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur.

Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas pemahaman dan kesiapan pemda dalam mengembangkan proyek infrastruktur berbasis KPBU yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Kegiatan capacity building ini diharapkan dapat memberikan pemahaman utuh serta mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen mengembangkan infrastruktur melalui skema KPBU yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat," kata Andre dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (5/5).

Ia menambahkan, PT PII berkomitmen menjadi enabler pembiayaan kreatif dalam ekosistem infrastruktur nasional untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga, badan usaha, lembaga pembiayaan, serta pemerintah daerah.

"PT PII siap memastikan percepatan implementasi proyek KPBU di berbagai sektor infrastruktur sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Ilham Try Atmaja menegaskan bahwa Jatim sebagai salah satu pionir KPBU terus mendorong pemanfaatan skema tersebut dalam pembangunan infrastruktur.

"Fokus kami adalah mempercepat proyek prioritas di tengah keterbatasan anggaran daerah, sehingga pembiayaan kreatif seperti KPBU menjadi sangat penting," katanya.

Ia juga menyebut pengalaman Jawa Timur dalam sejumlah proyek KPBU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menjadi contoh bagi daerah lain melalui sistem pendukung Selasar KPBU yang telah dikembangkan.

Editor: Estu Suryowati
